В частности, в Методические рекомендации внесены следующие изменение:

дополнены пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Соответствие информационной системы положениям настоящего документа и других актов, регулирующих оказание государственных услуг «Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации» и «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования» устанавливается администратором государственных услуг - Министерством образования и науки Республики Казахстан.»;

подпункт 16) пункта 4 изложен в следующей редакции:

«16) свободное место - информация о вакантном месте для зачисления ребенка в дошкольную организацию с указанием наименования детской группы, где имеется данное вакантное место, языка обучения детской группы и ее возрастной группы с учетом возрастной периодизации и возрастных групп в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;»;

дополнены подпунктами 16-1) и 16-2) пункта 4 следующего содержания:

«16-1) свободное место раннего бронирования - свободное место, на которое можно получить направление для зачисления ребенка в частную дошкольную организацию с государственным образовательным заказом раньше, чем это место фактически освободится (бронирование используется по согласованию с услугодателем);

16-2) свободное место временного пребывания - свободное место, на которое можно получить направление для зачисления ребенка в дошкольную организацию на условиях временного пребывания, ограниченного конкретным сроком, связанным с сохранением места за воспитанником, временно выбывшим в коррекционную или санаторную дошкольную организацию (группу) в соответствии с требованиями законодательства;»;

пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5. Система управления очередью предоставляет заявителю возможность подавать заявление на постановку в очередь, изменять уже поданное заявление, отзывать заявление из очереди, получать и аннулировать направление на зачисление в детскую дошкольную организацию, продлевать срок действия направления, получать уведомление об изменении состояния заявления и направления.»;

дополнены пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Система управления очередью позволяет заявителю ознакомиться с его личным делом или личным делом детей, на которых он подавал заявления.

Личное дело содержит сведения обо всех заявлениях, поданных заявителем и полученных направлениях: реквизиты и описание; историю и причину изменения состояния; историю отправки уведомлений и результат их доставки; детальную информацию о динамике продвижения заявления в очереди.»;

дополнены пунктами 10-2 и 10-3 следующего содержания:

«10-2. Система управления очередью передает сведения о длительности исполнения шагов государственных услуг в уполномоченную систему «электронного правительства» для регистрации фактов нарушения регламента исполнения государственных услуг и выявления связанных с этим просрочек.

10-3. Система управления очередью для обеспечения защиты персональных данных и конфиденциальной информации размещает хранилище данных (базу данных) со сведениями об очередях, заявителях, детях и прочей информацией внутри периметра единой транспортной среды государственных органов, согласно требований действующего законодательства.»;

пункт 12 изложен в следующей редакции:

«12. Заявления, зарегистрированные в системе управления очередью, группируются в различные очереди по году рождения ребенка, а внутри очереди по дате подачи заявления.

При этом выдача направлений на вакантные места осуществляется с учетом возрастной периодизации (возрастных групп) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.»;

подпункт 5) пункта 15 изложен в следующей редакции:

«5) если после истечения времени, выделенного для приоритетного доступа, все еще имеются освободившиеся места, то система управления очередью открывает доступ к таким местам для всех заявителей в соответствующих очередях (всем одновременно, без учета их очередности).»;

Приказ вступает в силу со дня его подписания.