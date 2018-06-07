Минздрав: Если вы контактировали с больным человеком, мы вас найдем

При выявлении любого заболевания (сифилис, ВИЧ, менингит и т.д.) такая группа выезжает, подробно опрашивает пациента: где был, в каких местах, с кем контактировал - Цой.

О том, как узнать был ли у человека контакт с больным менингитом, рассказал в интервью корреспонденту Zakon.kz вице-министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, в Минздраве есть служба охраны общественного здоровья (раньше их функции выполняла СЭС), которая занимается розыском контактных групп.

«Никто об этом не знает особо, кроме медработников. Но при выявлении любого заболевания (сифилис, ВИЧ, менингит и т.д.) такая группа выезжает, подробно опрашивает пациента: где был, в каких местах, с кем контактировал пофамильно, сколько времени, целый журнал создают, там специальная методика есть. В основном опасности подвергаются люди, контактировавшие больше 3 часов. Бывает, что у одного пациента до 200-300 человек контактных лиц. Всего у 59 заболевших менингитом в этом году было 4136 контактных лиц», - сказал Цой.

Специальная группа проводит беседы с каждым контактным лицом и назначает антибиотикотерапию, с учетом особенностей каждого человека (у кого-то есть непереносимость, кто-то пьет другие лекарства, и значит определенная группа антибиотиков не будет эффективной, и так далее).

«Врачи должны все взвесить. Для этого они и учатся по 7 лет в мединституте, потом еще клиническая ординатура. Сейчас уже 3438 лиц завершили курс антибиотикопрофилактики, лечение продолжают 698 человек (данные на 6.06.2018). Так что, если вы побывали в контакте с инфицированным каким-либо заболеванием человеком, мы вас сами найдем, оповестим и назначим лечение», - сказал он.

Он заверил, что поиском всех контактных лиц занимаются самым тщательным образом. Бригады имеются во всех регионах, также работает система экстренного оповещения.

«И эта работа ведется не только по менингиту, но по всем инфекционным заболеваниям. Это такая служба, которая оберегает, тихо, анонимно проводит работу. И это делалось испокон веков», - заключил он.

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Татьяна Ковалева, Астана

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