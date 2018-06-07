Статистический анализ Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV по состоянию на 26 ноября 2017 года (Кысыкова Г.Б., ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга ИЗ РК)

Статистический
анализ
Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV
по состоянию на 26 ноября 2017 года[1]
Кысыкова Г.Б. -
ведущий научный сотрудник
Центра правового мониторинга Института законодательства
Республики Казахстан
Важной особенностью современной системы законодательства является ее постоянное развитие и видоизменение, что приводит к осложнению ее структуры. При этом каждая структурная часть такой системы, в том числе и отдельный законодательный акт, имеет свой темп и скорость развития. Поэтому для выявления закономерностей эволюции системы законодательства целесообразно проведение исследований не только с использованием методов экспертных оценок, но и статистических методов. Так, статистические методы исследования предоставляют сведения о динамике изменений и анализе стабильности закона.
Полученные результаты статистического анализа позволяют провести ретроспективный анализа и оценку законодательных актов, в том числе его отдельных положений в рамках исследований, посвященных эффективности законодательных актов, которые в свою очередь используются при проведении правового мониторинга и законотворческой деятельности.
В качестве объекта статистического анализа в рамках настоящей работы выступает Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс).
Кодекс был принят 26 декабря 2011 года. С момента принятия, в период, включающий 71 месяц, в Кодекс были внесены изменения и дополнения 20 законами. При этом наибольшее количество поправок в Кодекс вносились на отрезке 2013 - 2015 годов, что совпадает с общей тенденцией интенсивности законотворчества (Диаграмма 1).
Диаграмма 1
Стабильность Кодекса
В рамках исследования был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в нормативный правовой акт не вносятся изменения (чем выше коэффициент стабильности, тем меньше менялся закон).
Таким образом, среднее значение периода стабильности (Кстаб.) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:
Кстаб.=Т/А
Полученные результаты показывают, что средний период стабильности Кодекса равен значению 3,6 из чего следует, что в среднем в закон вносятся изменения 1 раз в 110 дней (3 месяца и 18 дней).
При этом даты принятия законов распределены в течение года неравномерно, так как нередко случается, что в один период принимается больше законов, вносящих изменения, чем в другой. Однако полученный показатель стабильности отражает степень стабильности Кодекса в целом.
В 2014 году в Кодекс внесено изменений и дополнений максимальным количеством законов (Таблица 1). Следовательно, коэффициент стабильности в 2014 году является для Кодекса минимальным и равен 1,7, что означает «в среднем в закон вносятся изменения 1 раз в 50 дней» в данный период времени.
Таблица 1
|
Год
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Количество законов, которыми внесены изменения
|
1
|
5
|
7
|
4
|
1
|
2
Анализ изменений Кодекса по месяцам 2014 года показал, что в июле и ноябре принято по два закона. (Таблица 2)
Таблица 2
|
Месяц 2014 года
|
Январь
|
март
|
июль
|
сентябрь
|
ноябрь
|
Количество законов, которыми внесены изменения
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
При этом между законами, принятыми в июле 2014 года, период стабильности равен двум дням:
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 227-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства»;
Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 236-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях».
Максимальное значение периода стабильности Кодекса приходится на 2012 и 2016 годы, когда изменения и дополнения вносились только одним законом. В связи с чем, коэффициент стабильности определен в эти годы значением 12.
Помимо определения минимального и максимального коэффициента стабильности представляется значимым определение соотношения коэффициентов в разные периоды действия закона. Так, в Таблице 3 представлен Коэффициент стабильности на 1 января 2013 года и на 1 января 2017 года.
Сравнение значений коэффициентов стабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз выросла либо уменьшилась интенсивность изменения конкретного закона.
Изменение коэффициента стабильности (Кизм.) определяется как соотношение коэффициента стабильности на одну дату действия закона, например 1 января 2014 года (К01.01.2014) к коэффициенту стабильности на другую дату действия закона, например 1 января 2017 года (К01.01.2017) и выражается в следующей формуле:
К изм = К01.01.2014 / К01.01.2017
Таблица 3
|
К01.01.2014
|
К01.01.2017
|
Изменение коэффициента стабильности
|
4
|
12
|
0,3
Расчет коэффициента стабильности привел к выводу о существовании тенденции увеличения роста коэффициента стабильности.
Законы, вносящие изменения и дополнения в Кодекс
В случае ранжирования периодов между законами, вносящими изменения и дополнения в Кодекс, по категориям «менее 1 месяца», «от 1 месяца до 6 месяцев», «от 6 месяцев до 12 месяцев» и «выше 12 месяцев», обнаружим, что большинство периодов (80%) длятся менее 6 месяцев, и только два периода длились более одного года (Диаграмма 2 и Таблица 4).
Диаграмма 2
Таблица 4
|
Длительность периодов
|
менее
1 месяца
|
1 - 6
Месяцев
|
6 - 12 месяцев
|
более 12 месяцев
|
Количество периодов
|
8
|
8
|
2
|
2
При этом предмет правового регулирования законов не ограничивается вопросами семейно-брачных отношений (Таблица 5).
Таблица 5
|
№
|
Количество законов, которыми внесены изменения
|
Всего
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
Общее количество законов, в т.ч. принятых по вопросам:
|
20
|
1
|
5
|
7
|
4
|
1
|
2
|
2
|
Государственного управления
|
3
|
|
1
|
2
|
|
|
|
3
|
Правосудия, уголовного, уголовно-исполнительного и административного з-ва и исполнительного производства
|
6
|
|
|
4
|
1
|
|
1
|
4
|
Государственных услуг
|
2
|
|
1
|
|
1
|
|
|
5
|
Социального и пенсионного обеспечения
|
3
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
6
|
Защиты прав инвалидов и детей
|
2
|
|
|
|
1
|
1
|
|
7
|
По иным вопросам
|
4
|
1
|
2
|
|
|
|
1
В большинстве случаев законы, вносящие изменения и дополнения в Кодекс, не несут существенного объема поправок. В частности, 70% законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс, содержат поправки только к одной или двум статьям Кодекса (Таблица 6).
Таблица 6
|
Количество статей, в которые закон вносит изменения
|
в одну статью
|
в две статьи
|
в три статьи
|
в четыре статьи
|
в более чем в
10 статей
|
Количество законов, которыми внесены изменения
|
9
|
5
|
1
|
3
|
2
Постатейный анализ
За период действия Кодекса были внесены изменения и дополнения в 50 статей Кодекса. Наибольшим количеством законов изменялась и дополнялась статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», статья 114 «Права и обязанности филиала и (или) представительства агентства», статья 116 «Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», статья 188 «Место государственной регистрации рождения ребенка» (Таблица 7).
Таблица 7
|
Статья
|
Заголовок статьи
|
Количество законов
|
Статья 1
|
Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
|
5
|
Статья 114
|
Права и обязанности филиала и (или) представительства агентства
|
3
|
Статья 116
|
Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
4
|
Статья 188
|
Место государственной регистрации рождения ребенка
|
3
В другие статьи Кодекса внесены изменения и дополнения одним или двумя законами, что составляет 92% от общего количества статей, в которые внесены изменения и дополнения. (Диаграмма 3 и Таблица 8)
Диаграмма 3
Таблица 8
|
№
|
Количество статей, в которые внесены изменения:
|
1
|
одним законом
|
37
|
2
|
двумя законами
|
9
|
3
|
тремя законами
|
2
|
4
|
четырьмя законами
|
1
|
5
|
пятью законами
|
1
Таблица 9 показывает распределение временных периодов в течение, которых в статьи (из числа 50 статей, в которые вносились поправки) не вносились изменения (период стабильности статьи), по следующим категориям: «от 2 до 6 месяцев», «от 6 месяцев до 1 года», «от 1 года до 2 лет», «более 2 лет». Согласно данной таблице большее количество временных периодов относится к категории «период от 1 года до 2 лет», что составляет 55,5% (Диаграмма 4 и Таблица 9). При этом минимальный период стабильности принадлежит статье 1 и равен 2 месяцам и 24 дням.
Диаграмма 4
Таблица 9
|
длительность периодов
|
2 - 6 месяцев
|
6 месяцев - 1 года
|
1 - 2 лет
|
более 2 лет
|
количество периодов
|
3
|
2
|
10
|
3
Выводы
В качестве заключения отметим, что наиболее заметными и существенными изменениями Кодекса стали поправки, внесенные Законом Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года 501-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка». Так, данный закон дополнил Кодекс тремя новыми главами (15-1, 17-1 и 18-1) и изменил редакцию 20 статей Кодекса.
Таким образом, сравнительно небольшое количество законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, а также незначительное количество норм, которое изменяется данными законами, позволяет говорить о достаточной стабильности Кодекса.
[1] Настоящий анализ проведен в рамках реализации пункта 9 Плана мероприятий по реализации Реформы 4 «Правовое государство без коррупции» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636, на основе данных, представленных РГП «РЦПИ»
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