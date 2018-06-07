Статистический анализ Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV по состоянию на 26 ноября 2017 года (Кысыкова Г.Б., ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга ИЗ РК)

Статистический анализ

Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV

по состоянию на 26 ноября 2017 года[1]

Кысыкова Г.Б. -

ведущий научный сотрудник

Центра правового мониторинга Института законодательства

Республики Казахстан

Важной особенностью современной системы законодательства является ее постоянное развитие и видоизменение, что приводит к осложнению ее структуры. При этом каждая структурная часть такой системы, в том числе и отдельный законодательный акт, имеет свой темп и скорость развития. Поэтому для выявления закономерностей эволюции системы законодательства целесообразно проведение исследований не только с использованием методов экспертных оценок, но и статистических методов. Так, статистические методы исследования предоставляют сведения о динамике изменений и анализе стабильности закона.

Полученные результаты статистического анализа позволяют провести ретроспективный анализа и оценку законодательных актов, в том числе его отдельных положений в рамках исследований, посвященных эффективности законодательных актов, которые в свою очередь используются при проведении правового мониторинга и законотворческой деятельности.

В качестве объекта статистического анализа в рамках настоящей работы выступает Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс).

Кодекс был принят 26 декабря 2011 года. С момента принятия, в период, включающий 71 месяц, в Кодекс были внесены изменения и дополнения 20 законами. При этом наибольшее количество поправок в Кодекс вносились на отрезке 2013 - 2015 годов, что совпадает с общей тенденцией интенсивности законотворчества (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Стабильность Кодекса

В рамках исследования был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в нормативный правовой акт не вносятся изменения (чем выше коэффициент стабильности, тем меньше менялся закон).

Таким образом, среднее значение периода стабильности (К стаб. ) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:

К стаб. =Т/А

Полученные результаты показывают, что средний период стабильности Кодекса равен значению 3,6 из чего следует, что в среднем в закон вносятся изменения 1 раз в 110 дней (3 месяца и 18 дней).

При этом даты принятия законов распределены в течение года неравномерно, так как нередко случается, что в один период принимается больше законов, вносящих изменения, чем в другой. Однако полученный показатель стабильности отражает степень стабильности Кодекса в целом.

В 2014 году в Кодекс внесено изменений и дополнений максимальным количеством законов (Таблица 1). Следовательно, коэффициент стабильности в 2014 году является для Кодекса минимальным и равен 1,7, что означает «в среднем в закон вносятся изменения 1 раз в 50 дней» в данный период времени.

Таблица 1

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Количество законов, которыми внесены изменения 1 5 7 4 1 2

Анализ изменений Кодекса по месяцам 2014 года показал, что в июле и ноябре принято по два закона. (Таблица 2)

Таблица 2

Месяц 2014 года Январь март июль сентябрь ноябрь Количество законов, которыми внесены изменения 1 1 2 1 2

При этом между законами, принятыми в июле 2014 года, период стабильности равен двум дням:

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 227-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства»;

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 236-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях».

Максимальное значение периода стабильности Кодекса приходится на 2012 и 2016 годы, когда изменения и дополнения вносились только одним законом. В связи с чем, коэффициент стабильности определен в эти годы значением 12.

Помимо определения минимального и максимального коэффициента стабильности представляется значимым определение соотношения коэффициентов в разные периоды действия закона. Так, в Таблице 3 представлен Коэффициент стабильности на 1 января 2013 года и на 1 января 2017 года.

Сравнение значений коэффициентов стабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз выросла либо уменьшилась интенсивность изменения конкретного закона.

Изменение коэффициента стабильности (К изм. ) определяется как соотношение коэффициента стабильности на одну дату действия закона, например 1 января 2014 года (К 01.01.2014 ) к коэффициенту стабильности на другую дату действия закона, например 1 января 2017 года (К 01.01.2017 ) и выражается в следующей формуле:

К изм = К 01.01.2014 / К 01.01.2017

Таблица 3

К 01.01.2014 К 01.01.2017 Изменение коэффициента стабильности 4 12 0,3

Расчет коэффициента стабильности привел к выводу о существовании тенденции увеличения роста коэффициента стабильности.

Законы, вносящие изменения и дополнения в Кодекс

В случае ранжирования периодов между законами, вносящими изменения и дополнения в Кодекс, по категориям «менее 1 месяца», «от 1 месяца до 6 месяцев», «от 6 месяцев до 12 месяцев» и «выше 12 месяцев», обнаружим, что большинство периодов (80%) длятся менее 6 месяцев, и только два периода длились более одного года (Диаграмма 2 и Таблица 4).

Диаграмма 2

Таблица 4

Длительность периодов менее 1 месяца 1 - 6 Месяцев 6 - 12 месяцев более 12 месяцев Количество периодов 8 8 2 2

При этом предмет правового регулирования законов не ограничивается вопросами семейно-брачных отношений (Таблица 5).

Таблица 5

№ Количество законов, которыми внесены изменения Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Общее количество законов, в т.ч. принятых по вопросам: 20 1 5 7 4 1 2 2 Государственного управления 3 1 2 3 Правосудия, уголовного, уголовно-исполнительного и административного з-ва и исполнительного производства 6 4 1 1 4 Государственных услуг 2 1 1 5 Социального и пенсионного обеспечения 3 1 1 1 6 Защиты прав инвалидов и детей 2 1 1 7 По иным вопросам 4 1 2 1

В большинстве случаев законы, вносящие изменения и дополнения в Кодекс, не несут существенного объема поправок. В частности, 70% законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс, содержат поправки только к одной или двум статьям Кодекса (Таблица 6).

Таблица 6

Количество статей, в которые закон вносит изменения в одну статью в две статьи в три статьи в четыре статьи в более чем в 10 статей Количество законов, которыми внесены изменения 9 5 1 3 2

Постатейный анализ

За период действия Кодекса были внесены изменения и дополнения в 50 статей Кодекса. Наибольшим количеством законов изменялась и дополнялась статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», статья 114 «Права и обязанности филиала и (или) представительства агентства», статья 116 «Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», статья 188 «Место государственной регистрации рождения ребенка» (Таблица 7).

Таблица 7

Статья Заголовок статьи Количество законов Статья 1 Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 5 Статья 114 Права и обязанности филиала и (или) представительства агентства 3 Статья 116 Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 4 Статья 188 Место государственной регистрации рождения ребенка 3

В другие статьи Кодекса внесены изменения и дополнения одним или двумя законами, что составляет 92% от общего количества статей, в которые внесены изменения и дополнения. (Диаграмма 3 и Таблица 8)

Диаграмма 3

Таблица 8

№ Количество статей, в которые внесены изменения: 1 одним законом 37 2 двумя законами 9 3 тремя законами 2 4 четырьмя законами 1 5 пятью законами 1

Таблица 9 показывает распределение временных периодов в течение, которых в статьи (из числа 50 статей, в которые вносились поправки) не вносились изменения (период стабильности статьи), по следующим категориям: «от 2 до 6 месяцев», «от 6 месяцев до 1 года», «от 1 года до 2 лет», «более 2 лет». Согласно данной таблице большее количество временных периодов относится к категории «период от 1 года до 2 лет», что составляет 55,5% (Диаграмма 4 и Таблица 9). При этом минимальный период стабильности принадлежит статье 1 и равен 2 месяцам и 24 дням.

Диаграмма 4

Таблица 9

длительность периодов 2 - 6 месяцев 6 месяцев - 1 года 1 - 2 лет более 2 лет количество периодов 3 2 10 3

Выводы

В качестве заключения отметим, что наиболее заметными и существенными изменениями Кодекса стали поправки, внесенные Законом Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года 501-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка». Так, данный закон дополнил Кодекс тремя новыми главами (15-1, 17-1 и 18-1) и изменил редакцию 20 статей Кодекса.

Таким образом, сравнительно небольшое количество законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, а также незначительное количество норм, которое изменяется данными законами, позволяет говорить о достаточной стабильности Кодекса.