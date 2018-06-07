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Статистический анализ
Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV
по состоянию на 26 ноября 2017 года[1]

 

Кысыкова Г.Б. -

ведущий научный сотрудник

Центра правового мониторинга Института законодательства

Республики Казахстан

 

Важной особенностью современной системы законодательства является ее постоянное развитие и видоизменение, что приводит к осложнению ее структуры. При этом каждая структурная часть такой системы, в том числе и отдельный законодательный акт, имеет свой темп и скорость развития. Поэтому для выявления закономерностей эволюции системы законодательства целесообразно проведение исследований не только с использованием методов экспертных оценок, но и статистических методов. Так, статистические методы исследования предоставляют сведения о динамике изменений и анализе стабильности закона.

Полученные результаты статистического анализа позволяют провести ретроспективный анализа и оценку законодательных актов, в том числе его отдельных положений в рамках исследований, посвященных эффективности законодательных актов, которые в свою очередь используются при проведении правового мониторинга и законотворческой деятельности.

В качестве объекта статистического анализа в рамках настоящей работы выступает Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс).

Кодекс был принят 26 декабря 2011 года. С момента принятия, в период, включающий 71 месяц, в Кодекс были внесены изменения и дополнения 20 законами. При этом наибольшее количество поправок в Кодекс вносились на отрезке 2013 - 2015 годов, что совпадает с общей тенденцией интенсивности законотворчества (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Статистический анализ Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV по состоянию на 26 ноября 2017 года (Кысыкова Г.Б., ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга ИЗ РК)

 

Стабильность Кодекса

 

В рамках исследования был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в нормативный правовой акт не вносятся изменения (чем выше коэффициент стабильности, тем меньше менялся закон).

Таким образом, среднее значение периода стабильности стаб.) определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:

 

Кстаб.=Т/А

 

Полученные результаты показывают, что средний период стабильности Кодекса равен значению 3,6 из чего следует, что в среднем в закон вносятся изменения 1 раз в 110 дней (3 месяца и 18 дней).

При этом даты принятия законов распределены в течение года неравномерно, так как нередко случается, что в один период принимается больше законов, вносящих изменения, чем в другой. Однако полученный показатель стабильности отражает степень стабильности Кодекса в целом.

В 2014 году в Кодекс внесено изменений и дополнений максимальным количеством законов (Таблица 1). Следовательно, коэффициент стабильности в 2014 году является для Кодекса минимальным и равен 1,7, что означает «в среднем в закон вносятся изменения 1 раз в 50 дней» в данный период времени.

 

Таблица 1

Год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество законов, которыми внесены изменения

1

5

7

4

1

2

 

Анализ изменений Кодекса по месяцам 2014 года показал, что в июле и ноябре принято по два закона. (Таблица 2)

 

Таблица 2

Месяц 2014 года

Январь

март

июль

сентябрь

ноябрь

Количество законов, которыми внесены изменения

1

1

2

1

2

 

При этом между законами, принятыми в июле 2014 года, период стабильности равен двум дням:

Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 227-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства»;

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 236-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях».

Максимальное значение периода стабильности Кодекса приходится на 2012 и 2016 годы, когда изменения и дополнения вносились только одним законом. В связи с чем, коэффициент стабильности определен в эти годы значением 12.

Помимо определения минимального и максимального коэффициента стабильности представляется значимым определение соотношения коэффициентов в разные периоды действия закона. Так, в Таблице 3 представлен Коэффициент стабильности на 1 января 2013 года и на 1 января 2017 года.

Сравнение значений коэффициентов стабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз выросла либо уменьшилась интенсивность изменения конкретного закона.

Изменение коэффициента стабильности (Кизм.) определяется как соотношение коэффициента стабильности на одну дату действия закона, например 1 января 2014 года (К01.01.2014) к коэффициенту стабильности на другую дату действия закона, например 1 января 2017 года (К01.01.2017) и выражается в следующей формуле:

 

К изм = К01.01.2014 / К01.01.2017

 

Таблица 3

К01.01.2014

К01.01.2017

Изменение коэффициента стабильности

4

12

0,3

 

Расчет коэффициента стабильности привел к выводу о существовании тенденции увеличения роста коэффициента стабильности.

 

Законы, вносящие изменения и дополнения в Кодекс

 

В случае ранжирования периодов между законами, вносящими изменения и дополнения в Кодекс, по категориям «менее 1 месяца», «от 1 месяца до 6 месяцев», «от 6 месяцев до 12 месяцев» и «выше 12 месяцев», обнаружим, что большинство периодов (80%) длятся менее 6 месяцев, и только два периода длились более одного года (Диаграмма 2 и Таблица 4).

 

Диаграмма 2

Статистический анализ Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV по состоянию на 26 ноября 2017 года (Кысыкова Г.Б., ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга ИЗ РК)

 

 

Таблица 4

Длительность периодов

менее

1 месяца

1 - 6

Месяцев

6 - 12 месяцев

более 12 месяцев

Количество периодов

8

8

2

2

 

При этом предмет правового регулирования законов не ограничивается вопросами семейно-брачных отношений (Таблица 5).

Таблица 5

Количество законов, которыми внесены изменения

Всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Общее количество законов, в т.ч. принятых по вопросам:

20

1

5

7

4

1

2

2

Государственного управления

3

 

1

2

 

 

 

3

Правосудия, уголовного, уголовно-исполнительного и административного з-ва и исполнительного производства

6

 

 

4

1

 

1

4

Государственных услуг

2

 

1

 

1

 

 

5

Социального и пенсионного обеспечения

3

 

1

1

1

 

 

6

Защиты прав инвалидов и детей

2

 

 

 

1

1

 

7

По иным вопросам

4

1

2

 

 

 

1

 

В большинстве случаев законы, вносящие изменения и дополнения в Кодекс, не несут существенного объема поправок. В частности, 70% законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс, содержат поправки только к одной или двум статьям Кодекса (Таблица 6).

 

Таблица 6

Количество статей, в которые закон вносит изменения

в одну статью

в две статьи

в три статьи

в четыре статьи

в более чем в

10 статей

Количество законов, которыми внесены изменения

9

5

1

3

2

 

Постатейный анализ

 

За период действия Кодекса были внесены изменения и дополнения в 50 статей Кодекса. Наибольшим количеством законов изменялась и дополнялась статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», статья 114 «Права и обязанности филиала и (или) представительства агентства», статья 116 «Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», статья 188 «Место государственной регистрации рождения ребенка» (Таблица 7).

 

Таблица 7

Статья

Заголовок статьи

Количество законов

Статья 1

Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

5

Статья 114

Права и обязанности филиала и (или) представительства агентства

3

Статья 116

Формы защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

4

Статья 188

Место государственной регистрации рождения ребенка

3

 

В другие статьи Кодекса внесены изменения и дополнения одним или двумя законами, что составляет 92% от общего количества статей, в которые внесены изменения и дополнения. (Диаграмма 3 и Таблица 8)

 

Диаграмма 3

Статистический анализ Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV по состоянию на 26 ноября 2017 года (Кысыкова Г.Б., ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга ИЗ РК)

 

Таблица 8

Количество статей, в которые внесены изменения:

1

одним законом

37

2

двумя законами

9

3

тремя законами

2

4

четырьмя законами

1

5

пятью законами

1

 

Таблица 9 показывает распределение временных периодов в течение, которых в статьи (из числа 50 статей, в которые вносились поправки) не вносились изменения (период стабильности статьи), по следующим категориям: «от 2 до 6 месяцев», «от 6 месяцев до 1 года», «от 1 года до 2 лет», «более 2 лет». Согласно данной таблице большее количество временных периодов относится к категории «период от 1 года до 2 лет», что составляет 55,5% (Диаграмма 4 и Таблица 9). При этом минимальный период стабильности принадлежит статье 1 и равен 2 месяцам и 24 дням.

 

Диаграмма 4

 

Статистический анализ Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV по состоянию на 26 ноября 2017 года (Кысыкова Г.Б., ведущий научный сотрудник Центра правового мониторинга ИЗ РК)

 

Таблица 9

длительность периодов

2 - 6 месяцев

6 месяцев - 1 года

1 - 2 лет

более 2 лет

количество периодов

3

2

10

3

 

Выводы

 

В качестве заключения отметим, что наиболее заметными и существенными изменениями Кодекса стали поправки, внесенные Законом Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года 501-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка». Так, данный закон дополнил Кодекс тремя новыми главами (15-1, 17-1 и 18-1) и изменил редакцию 20 статей Кодекса.

Таким образом, сравнительно небольшое количество законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, а также незначительное количество норм, которое изменяется данными законами, позволяет говорить о достаточной стабильности Кодекса.

 

 

[1] Настоящий анализ проведен в рамках реализации пункта 9 Плана мероприятий по реализации Реформы 4 «Правовое государство без коррупции» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636, на основе данных, представленных РГП «РЦПИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

7 июня 2018, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Кысыкова Г.Б.

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