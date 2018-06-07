Международные денежные переводы, отправленные за рубеж через СДП за январь-апрель 2018 года

Объем денежных переводов населением из РК за рубеж в апреле текущего года составил 45,6 млрд тг, что на 9,5% больше, чем в марте, и на 36,6% больше чем годом ранее.

В целом за текущий год было переведено за рубеж 159 млрд тг, на 36,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольший объем переводов за январь-апрель 2018 года был отправлен в Россию - 69,6 млрд тг, рост за год - на 31,2%, доля страны в общем объеме переводов снизилась с 45,5% до 43,8%.

Следом идет Узбекистан, с объемом в 19,5 млрд тг, рост за год на 39,9%, доля страны выросла с 11,9% до 12,3%.

Замыкает тройку лидеров Турция, с объемом переводов в эту страну в 18,3 млрд тг что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Доля выросла с 7,8% до 11,5%.

Среди систем денежных переводов по объему отправлений за рубеж лидирует «Золотая корона» - 92,9 млрд тг, рост за год - на 85,4%, доля системы выросла с 43% до 58,4%.

Следом идет Western Union - 25,2 млрд тг, рост за год - на 33,1%, доля системы уменьшилась с 16,2% до 15,8%.

Замыкает тройку лидеров «Юнистрим» - 14,5 млрд тг, рост за год - на 2,4%, доля системы сократилась с 12,2% до 9,1%.