В соответствии с пунктом 5 статьи 89 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены:

1) Правила проведения государственной экспертизы недр согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Положение о государственной комиссии по экспертизе недр согласно приложению 2 к настоящему приказу.

В частности, недропользователь представляет на экспертизу окончательный отчет о результатах геологического изучения (далее - отчет) по форме, утверждаемой уполномоченным органом по изучению недр в соответствии с пунктом 5 статьи 90 Кодекса.

Недропользователь направляет на экспертизу отчет в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях, а также авторскую справку, отражающую в кратком виде основное содержание отчета (в произвольной форме, не более 10 листов) на бумажном носителе в трех экземплярах.

Секретарь Комиссии или подкомиссии проверяет полноту документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил. При неполном представлении документов, отчет возвращается, о чем недропользователь уведомляется письменно в течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления отчета.

Отчет, поступивший на рассмотрение Комиссии или подкомиссии, передается заместителю председателя Комиссии или подкомиссии, который определяет ответственных за проведение экспертизы из числа членов Комиссии или подкомиссии.

Экспертиза проводится в срок до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня поступления отчета.

После изучения материалов членами Комиссии или подкомиссии в течение 40 (сорока) календарных дней со дня поступления отчета проводится рабочее заседание Комиссии или подкомиссии.

В течение 2 (двух) календарных дней после рабочего заседания проводится пленарное заседание Комиссии или подкомиссии.

При рассмотрении материалов повышенной сложности либо большого объема, срок проведения экспертизы увеличивается по решению председателя Комиссии, но не более 90 (девяноста) календарных дней.

Рабочее и пленарное заседания Комиссии или подкомиссии проводятся с участием представителей недропользователя, исполнителей отчета и приглашенных специалистов. О дате проведения рабочего и пленарного заседаний уведомляются за 5 (пять) календарных дней письменно в произвольной форме.

На материалы, прошедшие экспертизу, ставится штамп, удостоверяющий прохождение экспертизы.

В штампе отражаются категории принятых запасов, номер протокола, дата проведения пленарного заседания. Штамп проставляется в тексте отчета на титульном листе и на каждом листе графических приложений, отражающем категоризацию запасов.

Протокол пленарного заседания Комиссии или подкомиссии составляется в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня проведения заседания.

Протокол пленарного заседания Комиссии в течение 2 (двух) календарных дней после составления направляется в адрес соответствующего территориального подразделения, геологический фонд и недропользователю.

Протоколы пленарных заседаний подкомиссий в течение 2 (двух) календарных дней после составления направляются в геологический фонд и недропользователю.

Положительное заключение Комиссии или подкомиссии является основанием для постановки на государственный учет запасов подземных вод в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан.

В случае, если по результатам экспертизы на экспертируемые материалы получено отрицательное заключение Комиссии или подкомиссии, недропользователь представляет материалы отчета на повторную экспертизу при условии их доработки с учетом полученных замечаний и рекомендаций, изложенных в протоколе.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.