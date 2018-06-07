Минздрав готовит новый законопроект, который позволит контролировать фармацевтический рынок

Об этом в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал вице-министр Алексей Цой.

По его словам, законопроект делится на два основных направления. Первое - регулирование цен на аптечном рынке.

«То есть мы будем устанавливать коридор колебания цен предельных, в которых компании могут жить. Ориентировочно до 50% от ввозимой цены с учетом всех расходов. Сейчас это 300-400%. Тогда вопросы о том, что вакцины реализуют по завышенным ценам будут сняты. Сейчас мы не можем регулировать розничный рынок, а это частные компании, больницы, поставщики. Сейчас мы можем только призывать к социальной ответственности, уговаривать», - сказал он.

Второе направление - этическое продвижение лекарств. Имеется ввиду контроль за тем, как фармацевтические компании лоббируют свои интересы.

«Они лоббируют через посты в соцсетях, где-то врачам дополнительно проплачивают, чтобы они назначали только определенные лекарства. Теперь за это будет административная ответственность всех категорий. И мы тогда сможем управлять ситуацией», - пояснил Цой.

Он также отметил, что контроль будет проходить с помощью общественного мониторинга и НПО. Также люди смогут пожаловаться о завышенных ценах или введению в заблуждение на специальный информационный ресурс, чтобы каждый смог проверить, а не завысил ли цену собственник аптеки.

«Я думаю, таким образом, ажиотаж мы потихоньку снимем», - заключил он.

Татьяна Ковалева