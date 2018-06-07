Алматинские службы ЧС показали, почему в горно-лесной местности уже 5 лет не бывает пожаров

Учения команды спасателей оценили на «хорошо».

Сразу три очага возгорания в труднодоступном высокогорье близ Алматы устранили службы ЧС во время учений «Алау-2018», передаёт Zakon.kz.

Отработка тактических учений прошла на территории Иле-Алатауского природного национального парка.

Место события выбрали не случайно, из-за сложного рельефа городским и региональным службам удалось отработать все варианты ликвидации огня.

Помимо пожарных бригад, в учениях задействовали вертолеты, конницу и десант.

Наземные службы устраняли очаг возгорания в заброшенном доме на территории парка, в это время конница и медики ликвидировали огонь в лесной зоне. Вертолеты устраняли пожар в гористой местности, куда позже забросили десант для помощи и эвакуации условных пострадавших.

В 2017 году в Казахстане произошло 563 лесных возгораний. Однако в Алматы за последние пять лет ни одного пожара в горной и лесопарковых зонах не допущено. Как отметили в ДЧС Алматы, все дело в превентивных мерах.

В учении были задействованы силы ДЧС Алматы, ГУ «СП и АСР» Алматинской области, АО «Казавиаспас», «Служба спасения города Алматы», РГКП «Казавиасельхозохрана» и другие.

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