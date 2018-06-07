В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан» утверждены: 1) Правила применения мер раннего реагирования согласно приложению 1 к постановлению; 2) Методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), согласно приложению 2 к постановлению. В частности, уполномоченный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), применяет к страховым (перестраховочным) организациям (страховым группам) меры раннего реагирования при выявлении факторов, влияющих на ухудшение их финансового положения. Уполномоченный орган для выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), осуществляет анализ деятельности на основании данных отчетности: 1) страховой (перестраховочной) организации - на ежемесячной основе; 2) страховой группы - на ежеквартальной основе. В случае выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), уполномоченный орган направляет требования, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 53 Закона. Страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры, страховой холдинг и (или) его крупные участники в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования разрабатывают и представляют в уполномоченный орган план мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных со страховой деятельностью (далее - план мероприятий), который содержит: детальный анализ фактора, влияющего на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы); прогноз фактора, влияющего на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), требующий достижения количественных показателей на ежемесячной основе, обоснование данного прогноза и негативные влияния на деятельность страховой (перестраховочной) организации (страховой группы); меры по улучшению фактора, влияющего на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), доведению до уровня, не представляющего угрозу (дополнительных рисков) для деятельности страховой (перестраховочной) организации (страховой группы); сроки исполнения плана мероприятий по каждому его пункту; перечень должностных лиц, ответственных за исполнение плана мероприятий (с указанием должностных лиц, ответственных за исполнение по каждому пункту плана мероприятий). В случае если мероприятия предусматривают получение денег необходимо отразить предполагаемый размер и источники их получения. Уполномоченный орган проводит предварительное рассмотрение плана мероприятий в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его представления страховой (перестраховочной) организацией и (или) ее акционерами, страховым холдингом и (или) его крупными участниками. При несогласии уполномоченного органа с планом мероприятий, предоставленным страховой (перестраховочной) организацией и (или) ее акционерами, страховым холдингом и (или) его крупными участниками на рассмотрение, уполномоченный орган направляет по нему письменные замечания либо проводит совместные обсуждения со страховой (перестраховочной) организацией и (или) ее акционерами, страховым холдингом и (или) его крупными участниками с целью доработки плана мероприятий. При этом страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры, страховой холдинг и (или) его крупные участники корректируют план мероприятий для устранения замечаний уполномоченного органа или при несогласии с такими замечаниями предоставляют свои обоснования. Уполномоченный орган одобряет или не одобряет доработанный план мероприятий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его представления либо с даты получения обоснований несогласия с замечаниями уполномоченного органа. При одобрении представленного плана мероприятий уполномоченным органом страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры, страховой холдинг и (или) его крупные участники приступают к его реализации и представляют в уполномоченный орган отчет о выполнении мероприятий в сроки, установленные планом мероприятий. При неодобрении представленного плана мероприятий уполномоченный орган применяет одну или несколько мер раннего реагирования: к страховой (перестраховочной) организации и (или) ее акционерам посредством предъявления требований, предусмотренных частью четвертой пункта 3 статьи 53 Закона; к страховому холдингу и (или) его крупным участникам посредством предъявления требований, предусмотренных частью четвертой пункта 4 статьи 53 Закона. В случае самостоятельного выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры, страховой холдинг и (или) его крупные участники в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных факторов представляют в уполномоченный орган план мероприятий, предусмотренный частью второй пункта 4 Правил. При выявлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации, представление плана мероприятий не требуется по страховым (перестраховочным) организациям, в отношении которых действуют письменное соглашение или план мероприятий, представленный в рамках письменного предписания, примененные в связи с нарушением пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, санкции в виде приостановления действия лицензии по всем классам страхования, консервации, принудительного выкупа акций, а также в случае подачи в уполномоченный орган ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации либо ликвидации страховой (перестраховочной) организации. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.