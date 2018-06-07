Первая леди США верит своему мужу в скандале с порноактрисой

Тот, кто продает свое тело за деньги, не имеет доброго имени.

Супруга президента США Меланья Трамп верит своему мужу, а не заявлениям порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), которая утверждает, что имела связь с Дональдом Трампом, сообщает Риа Новости.

"Она (Меланья Трамп — ред.) верит своему мужу и не думает, что это правда ", — заявил Джулиани на деловой конференции Globes в Израиле.

"Я уважаю женщин — красивых женщин и женщин с ценностями — но женщину, которая продает свое тело для сексуальной эксплуатации, я не уважаю. Скажите мне, какое разрушение она перенесла. Тот, кто продает свое тело за деньги, не имеет доброго имени", — цитирует издание Джулиани.

Как ранее сообщали СМИ, отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. Затем Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил в эфире Fox News, что Трамп возместил Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил актрисе за молчание.

После заявлений Джулиани Белый дом был вынужден признать, что в какой-то момент Трамп узнал о предназначении средств, хотя по-прежнему утверждал, что в момент передачи денег это не было известно Трампу.

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