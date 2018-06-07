Назначен вице-министр образования и науки

Постановлением Правительства РК Бигари Рустем Айдарбекулы назначен на должность вице-министра образования и науки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Рустем Бигари родился 20 февраля 1976 года в г. Кокшетау. В 1999 году окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «Информатика и ВТ»; в 2015 году — магистратуру Бостонского университета (США) по специальности «Информационные системы» со специализацией «Кибербезопасность», стипендиат программы «Болашақ». Доктор PhD по направлению информатика, контроль и управление.

Трудовую деятельность начал в 1999 году.

С 1999 по 2003 год работал в Программе развития ООН в Казахстане. С 2003 года в АО «Национальные информационные технологии». С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента на должностях: главного эксперта, консультанта, заведующего сектором информатизации.

Участвовал в разработке программ формирования и развития «электронного правительства», государственной программы «Цифровой Казахстан».

С августа 2009 года по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК.

Награжден государственной наградой «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями.