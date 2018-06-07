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Нигматулин назвал эффективной совместную работу мажилисменов и палаты «Атамекен»

Депутаты встретились с руководством НПП.

Фото : пресс-служба7 июня 2018, 14:17

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин назвал продуктивной совместную работу депутатского корпуса и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

В ходе встречи депутатов с руководством НПП, которая состоялась сегодня в Мажилисе, обсуждены актуальные проблемы казахстанского бизнеса, сформулированы конкретные предложения по их решению, определены основные направления дальнейшей совместной работы депутатов и НПП «Атамекен».

Отметив, что Мажилис продолжит дальнейшую совместную работу с Палатой «Атамекен» по работе над законопроектами, затрагивающими интересы казахстанского бизнеса, Н.Нигматулин подчеркнул:

- Депутаты продолжат активную работу с Палатой «Атамекен» и по реализации Пяти социальных инициатив Президента. Эта тема сегодня актуальна, поскольку направлена на улучшение жизни наших граждан. Одна из инициатив позволит решить вопрос развития предпринимательства на местах.

В завершение Спикер Мажилиса поблагодарил руководство НПП «Атамекен» за активную гражданскую позицию, готовность к конструктивному сотрудничеству с депутатским корпусом и пожелал успехов в работе по развитию и поддержке отечественного бизнеса.


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