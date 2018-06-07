Цой: Ажиотаж вокруг менингита вызван соцсетями, СМИ и фармкомпаниями

Ажиотаж вокруг менингита вызван развитием социальных сетей, погоней СМИ за рейтингами и фармкомпаниями желающими заработать. К такому выводу после проведенного анализа пришли в министерстве здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Первая причина - развитие социальных сетей и увеличение пользователей интернета в стране.

«Информация стала доступна, люди на нее реагируют. И если раньше люди смотрели ТВ, читали газеты или ведущие интернет СМИ, то сейчас есть «what’s app», с которым мы боремся постоянно, потому что там выкладывают неподтвержденную информацию и зачастую из других государств. Без названий, имен, фамилий призывают что-то делать. Например, что апельсины заражены СПИДом и т.д. А люди на всякий случай пугаются. И у нас теперь, как и во всем мире, стоит задача определения достоверного источника информации», - сказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой.

Он также отметил, что борьба с фэйками и «желтой» прессой через создание проверяющих информацию ресурсов - мировой тренд.

Вторая причина, по мнению Цоя, отсутствие резонансных новостей в период отпусков.

«СМИ в погоне за рейтингами «прокачивают» тему, ведь каждая публикация по менингиту собирает 70-100 тыс. просмотров. Это нормальное явление, но тем самым распространение информации происходит очень быстро. Раз народу интересно - репортажи новые создаются, а каждый следующий репортаж должен отличаться от предыдущего», - сказал он.

Третья причина - лоббирование интересов фармацевтических компаний.

«Ежегодно население волнуется зимой по поводу гриппа. Такая же паника и ажиотаж. Цены на маски и антибиотики поднимаются раз в 5-10, создается некий дефицит этих средств и сверхприбыль получают компании. Мы сейчас видим рассылки по what’s app, в которых предлагают какими-то лекарствами лечить менингит. И советуют сразу идти в аптеку, чтобы быть защищенными. Но менингит - это инфекция бактериальной природы, а рекомендованные препараты противовирусные. То есть, эти препараты бесполезны. Но мы видим, что производством «рекламируемых» препаратов занимаются определенные фармкомпании», - заключил он.

По его словам, на данный момент менингококковая инфекция в стране идет на спад. Согласно статистике Минздрава, пик роста отмечался с 23 апреля. С 21 по 27 мая было выявлено 15 случаев, с 28 мая по 3 июня зарегистрировано уже 6 случаев. На текущей неделе 3 случая, за последние трое суток вообще не выявлено (данные на 06.06.2018).

Татьяна Ковалева