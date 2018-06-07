В соответствии с пунктом 5 статьи 393 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов.

С целью обеспечения учета количества реализованного нестабильного конденсата производится пломбирование приборов учета путем наложения пломб.

Пломбирование осуществляется должностным лицом налогового органа в присутствии ответственных лиц передающей стороны.

Пломбы изменяются или уничтожаются только налоговыми органами и/или с их разрешения, за исключением случаев, если существует реальная угроза нарушения нормальной работы системы, измерения количества и качества нестабильного конденсата, либо аварийных и пожароопасных ситуаций.

Передающая сторона письменно извещает налоговый орган о производстве работ по ликвидации аварийной ситуации с объяснением причин, приведших к нарушению целостности наложенных пломб.

В случае проведения плановых работ по текущему либо капитальному ремонту оборудования, связанному с демонтажем и нарушением целостности пломб, передающая сторона письменно извещает об этом налоговый орган не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ с указанием даты и продолжительности производства этих работ.

При наложении и снятии пломб должностным лицом налогового органа и представителем передающей стороны составляется акт о наложении (снятии) пломб, по форме согласно приложению 1 к Правилам. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в налоговом органе, второй экземпляр остается у передающей стороны.

Измерение количества нестабильного конденсата для целей снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов осуществляется прямым и косвенным методами.

При применении прямого метода измерение количества нестабильного конденсата осуществляется с использованием системы измерений количества нестабильного конденсата (далее - СИКНК) непосредственно в единицах измерения массы (в тоннах, килограммах).

Косвенный метод применяется в случаях отключения СИКНК. При применении данного метода измерение количества нестабильного конденсата осуществляется путем определения объема нестабильного конденсата с последующим умножением на его плотность.

В случае принятия решения о переходе на схему учета по косвенному методу передающая сторона письменно уведомляет налоговый орган в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

При отключении (включении) СИКНК должностным лицом налогового органа и представителями передающей и принимающей сторон составляется акт об отключении (включении) системы измерений количества нестабильного конденсата, по форме согласно приложению 2 к Правилам. Акт составляется в семи экземплярах, один из которых хранится в налоговом органе, остальные экземпляры остаются у передающей и принимающей сторон.

Снятие показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов осуществляется по итогам календарного месяца.

Первого числа месяца, следующего за отчетным, должностное лицо налогового органа и представитель передающей стороны осуществляют снятие показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата, предварительно проверив наличие и целостность пломб на приборах учета.

В случае обнаружения нарушения целостности пломб должностным лицом налогового органа и представителем передающей стороны составляется соответствующий акт в произвольной форме, после чего производится пломбирование приборов учета в соответствии с пунктом 3 Правил.

По результатам процедуры по снятию показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов лицами, указанными в пункте 13 Правил, составляется акт снятия показаний с приборов учета количества реализованного нестабильного конденсата по системе трубопроводов (далее - акт), по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Акт подписывается должностным лицом налогового органа и представителем передающей стороны, после чего в течение 1 рабочего дня передается для подписания представителями принимающей стороны.

Акт составляется в семи экземплярах, один из которых хранится в налоговом органе, остальные экземпляры остаются у лиц, подписавших данный акт.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.