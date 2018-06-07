В Павлодарской области продолжаются широкомасштабные учения «Дабыл-2018»

По итогам их реализации дана положительная оценка действиям руководства Регионального оперативного штаба.

В Павлодарской области продолжается плановое широкомасштабное Республиканское командно-штабное учение «ДАБЫЛ-2018», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

7 июня в Экибастуз прибыл помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Нурлан Ермекбаев, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области.

Он принял участие в работе Регионального оперативного штаба, возглавляемого акимом области Булатом Бакауовым, осуществлял общий контроль за ходом проведения учебных мероприятий, наблюдал за практической реализацией отдельных учебных задач, а также дал указания о введении дополнительных вводных.

По итогам их реализации дана положительная оценка действиям руководства Регионального оперативного штаба.

Как сообщалось ранее, учения проводятся с целью проверки готовности комплексных сил, отработки взаимодействия и слаженности их совместных действий. Их особенностью является одновременное проведение во всех регионах страны с использованием возможностей государственной авиации.

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