Кулибаев призвал не форсировать вопрос внедрения ОСМС

На встрече с депутатами в Мажилисе Парламента РК председатель президиума правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев затронул тему внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас идет дальнейшая работа с правительством. Хотим сократить количество налогов и это можно сократить. Глава государства такое поручение дал уже. Мы говорим про нагрузку на фонд оплаты труда. Я прошу здесь вашей поддержки и внимания. Мы посмотрели, сколько людей платят пенсионные взносы. Где то 5-6 миллионов из 9 миллионов трудоспособного платят хотя бы раз в год, а 12 месяцев платит всего 1 миллион 400», - сказал он.

По его словам, с внедрением ОСМС нагрузка на эту категорию граждан увеличится.

«Мы говорим о том, что те люди на предприятиях, которые в «белую» работают, платят зарплату, пенсионные отчисления, мы сейчас их еще нагружаем, потому что ОСМС будет платить только этот 1,4 миллион, другие люди не смогут платить. Это мы видим. И, соответственно, нагрузка на фонд оплаты труда для этих предприятий уже будет около 44%. Это много. Это неконкурентно. Люди начнут уходить в тень, по крайней мере, те, кто могут, опять начнут опять в конверты уходить», - пояснил глава президиума Нацпалаты.

Т. Кулибаев считает, что по ОСМС вопрос все еще не решен до конца.

«Все равно это не решенный вопрос. Мы на следующей неделе договорились, что с Биртановым будем встречаться, и будем обсуждать готовность Минздрава. Мне кажется, не готово. Самая большая проблема то, что у нас медучреждения, там же у нас главврачи сидят, у нас там нет менеджеров, которые деньги умеют считать. Потому что по ОСМС мы должны сейчас с и главврачей подготовить для того, чтобы они теперь могли и деньги считать. Я плохо себе представляю: вот мы какой-то минимальный объем медпомощи окажем, да, а, если человек более глубоко болен, мы что с ним будем делать? И он не попадает на систему ОСМС? Я считаю, большой социальный взрыв мы можем получить», - подчеркнул он.

В то же время глава Нацпалаты призвал «не форсировать» внедрение ОСМС.

«Я не думаю, что сейчас есть необходимость форсировать этот вопрос. Как сейчас предлагается, пусть индивидуальные предприятия, все, кто у нас самозанятые, начнут платить минимальный символический налог для того, чтобы мы почувствовали, сколько людей у нас на связи вообще, кто выпадает у нас из системы и, тогда уже потом начинать. Если он платит хотя бы там, условно скажу, тысячу тенге в год, тогда уже мы и в систему ОСМС его включать будем и так далее», - указал Т. Кулибаев.

«В декабре на встрече с правительством я говорил, что, перед тем как ОСМС вводить, давайте посмотрим на расходы Минздрава, давайте оптимизируем, может быть, мы там найдем резервы. Потому что мы видим, что по закупкам лекарств, например, там, по-моему, два или три состава руководства вот этой закупочной компании СК Фармации они уже под следствием и осуждены, а вопрос все равно не решился. То есть там эффективности закупки лекарств не происходит. Понимаете? То есть по использованию оборудования, по использованию все этих вещей», - добавил он.

В то же время председатель президиума Нацпалаты полагает, что сперва необходимо провести детальный анализ.

«Мы говорим, давайте, сперва проведем анализ эффективности затрат в системе здравоохранения. Мы там найдем резервы. Те деньги, которые вы сейчас хотите собрать через ОСМС - это правой рукой левое ухо почесать. Понимаете? Давайте, внутри поищем пока резервы. У нас есть резервы. ОСМС - он же по сути дела не является страхованием, он, действительно, дополнительный источник финансирования сегодняшнего Минздрава. Страхование - когда мы говорим, что переходим к страхованию, это значит других источников, кроме Скорой помощи, нет вообще. Остальное, то есть у людей на свое страхование - свои страховые сборы», - сказал Т. Кулибаев.

По его мнению, прежде, чем внедрять ОСМС необходимо, чтобы предприниматели начали платить налоги.

«Многие страны на это перешли. Мы это будем проходить и к этому подойдем, но нам прежде надо людей вывести в «белую», нам надо, чтобы предприниматели начали платить налоги. С людьми, когда у государства связь будет, что это налогоплательщик, предприятие - юрлицо - налогоплательщик, индивидуальный предприниматель - налогоплательщик, потом уже будем подходить и к глубоким реформа, в том числе и в здравоохранении. У меня просьба такая, чтобы вы (депутаты) внимательно посмотрели, а мы со стороны бизнеса, чтобы мы не наказывали как раз-таки добросовестных предпринимателей. Это 1,4 миллиона (человек) - это те, которые работают на тех предприятиях, которые в «белую» работают, эффективно работают», - заключил он.

Ксения Давыдова