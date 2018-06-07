В совете директоров «Даму» произошли изменения

Членом совета директоров Фонда развития предпринимательства «Даму» в качестве независимого директора избран Елемесов Аскар Раушанулы. Таковы итоги заочного заседания правления Национального управляющего холдинга «Байтерек», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Кроме того, решением совета директоров Фонда «Даму» Аскар Елемесов избран председателем Комитета по аудиту совета директоров.

Елемесов Аскар Раушанулы с середины 2017 года является независимым директором — членом совета директоров АО «Казкоммерцбанк». Ранее возглавлял совет директоров SkyBridge Invest. В разные годы Аскар Раушанулы занимал руководящие должности в государственных финансовых органах Республики Казахстан: Министерстве финансов РК, Национальном Банке РК. Возглавлял ОАО «ДБ Секьюритиз Казахстан», дочерней компании немецкого Deutsche Bank. Кроме того, г-н Елемесов занимал руководящие должности в Народном Банке Казахстана, АБ «Казкоммерцбанк», ЗАО «Банк Каспийский», «Банк ТуранАлем», АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана». Аскар Раушанулы имеет два высших образования: окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, имеет диплом преподавателя политэкономии, окончил Школу бизнеса Вашингтонского университета с присвоением степени MBA.

Таким образом, на сегодняшний день совет директоров Фонда «Даму» сформирован в количестве 7 человек и включает в себя трех независимых директоров в следующем составе:

1. Досаев Ерболат Аскарбекович — председатель совета директоров;

2. Жандосов Ораз Алиевич — независимый директор;

3. Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич — независимый директор;

4. Елемесов Аскар Раушанулы — независимый директор;

5. Арифханов Айдар Абдразахович — член совета директоров, представитель Единственного акционера;

6. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич — член совета директоров, представитель Единственного акционера;

7. Саркулов Абай Серикович — член совета директоров, председатель правления.