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У Казахстанцев есть возможность поступить на магистратуру и докторантуру PHD бесплатно

Приемная комиссия Satbayev University утвердила план приема на гранты в магистратуру и докторантуру на 2018-2019 учебный год.

Фото : satbayev.university7 июня 2018, 14:52

Возможность поступить на магистратуру и докторантуру PhD для многих является серьезным шагом. Следует осознавать, что такое обучение является не просто следующей ступенью образования после окончания вуза. Люди, окончившие магистратуру и докторантуру, становятся специалистами качественно-нового уровня, сообщает Zakon.kz.

Важной новостью для тех, кто решил продолжить свое обучение, является то, что приемная комиссия Satbayev University утвердила план приема на гранты в магистратуру и докторантуру на 2018-2019 учебный год.

Для магистрантов

Для магистрантов Satbayev University предлагает профильную магистратуру продолжительностью от 1 до 1,5 лет, предназначенную для специалистов, желающих приобрести новые знания и навыки с целью карьерного роста. А также научно-педагогическая программа продолжительностью 2 года для обучающихся, которые планируют развиваться в сфере науки и образования. Также в университете есть возможность получить грант по государственной программе ГПИИР-2. Программа сформирована на основе Стратегии «Казахстан-2050», цель программы – повышение конкурентоспособности промышленности Республики Казахстан.

Для докторантов

Для будущих докторантов PhD SU приготовил лучшие условия для научной работы. У нас есть высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, международные программы обмена и стажировки с возможностью обучения в 174 ведущих зарубежных университетах по всему миру. Особенностью программы обучения в докторантуре является наличие двух научных руководителей, один из которых представляет зарубежный университет.

Контакты:
+7 (727) 257 71 23
+7 (705) 477 6803
grad@satbayev.university
www.satbayev.university


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