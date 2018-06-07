Порядка 14 тысяч самозанятых и безработных смогут открыть свой бизнес в 2018 году

Порядка 14 тысяч начинающих предпринимателей смогут получить микрокредиты в 2018 году. Об этом сообщил директор департамента занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения РК Женисбек Дулатов на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как известно, государство каждый год дополнительно выделяет 20 миллиардов тенге на микрокредитование. По плану на этот год было предусмотрено порядка 42 миллиардов тенге. С выделением 20 миллиардов общая сумма составит 62 миллиарда тенге. 45 миллиардов будут направлены на кредитование населения сельской местности и 17 миллиардов для участников, которые проживают в моногородах», - сказал Дулатов.

Он напомнил, что в прошлом году микрокредитованием было охвачено порядка семи тысяч человек.

«В этом году мы планируем охватить 14 тысяч участников. Это позволит охватить в первую очередь людей, желающих начать свой бизнес, которые до этого не получали никакой помощи от государства. В основном это самозанятые и безработные», - отметил Дулатов.

В то же время, по словам Дулатова, для того чтобы получить финансовую помощь, участникам программы необходимо будет пройти обучение по программе «Бизнес Бастау».

«В прошлом году мы обучили 15 тысяч предпринимателей, из которых более трех тысяч получили финансирование. Есть участники, которые не успели получить финансирование. Это порядка четырех тысяч участников. В этом году мы планируем охватить всех участников прошлого года плюс дополнительно будем обучать около 30 тысяч новых участников по программе «Бизнес Бастау», - заключил он.

Жанат Тукпиев