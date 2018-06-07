ЕЭК представила итоги работы за 2017 год и планы на 2018 год

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала Годовой отчет​ о своей деятельности в 2017 году и планах на 2018 год.

«В прошедшем году Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вышел на траекторию устойчивого экономического роста, выстроил внешнеторговые приоритеты и приступил к цифровой трансформации единого пространства, - отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. - Это результат слаженной работы национальных органов власти, интеграционных структур ЕАЭС и бизнес-сообщества. Заметно увеличились основные показатели экономики стран Союза. ВВП ЕАЭС по сравнению с прошлым годом вырос на 1,8%, объем взаимной торговли - на 26,1% и внешней - на 24,4%. Считаю, что еще более значительных экономических успехов мы сможем добиться благодаря совместной цифровой политике».

В отчете Комиссия отразила результаты работы по началу реализации цифровой повестки Союза, устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и выравниванию конкурентных условий, поддержке производителей стран Союза, развитию торговых режимов с ключевыми партнерами, расширению доступа на рынки третьих стран, формированию единого рынка услуг и инвестиций, общего рынка труда, развитию предпринимательства и т.д.

Одним из важнейших итогов года стало подписание Таможенного кодекса ЕАЭС, который разработан на основе самых современных подходов к таможенному администрированию.

Важной вехой 2017 года стал также запуск общих рынков лекарств и медицинских изделий, функционирование которых обеспечивает в государствах Союза свободное движение безопасных, эффективных и качественных препаратов по общим правилам.

Было принято шесть технических регламентов ЕАЭС, ряд важных решений в сферах финансовой политики и торговли, промышленности и агропромышленного комплекса, транспорта и энергетики, активно защищались производители из стран Союза от попыток демпинга со стороны зарубежных компаний.

Особое внимание было уделено выстраиванию взаимовыгодных отношений с торговыми партнерами. Комиссия рассматривает внешнеэкономическую повестку как возможность расширить рынки сбыта для товаров и услуг из стран Союза и импортировать современные технологии, привлечь инвестиции.

Были подведены первые итоги работы зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Экспортные поставки товаров стран Союза во Вьетнам выросли на 39,5% по сравнению с 2016 годом, импорт вьетнамской продукции увеличился на 34,7%.

Президенты государств-членов выделили ряд приоритетных переговорных треков. В 2017 году на завершающей стадии находились переговоры о заключении торговых соглашений с Ираном и Китаем, что позволило в мае 2018 года их подписать. Кроме того, ЕАЭС намерен сформировать зоны свободной торговли с Израилем, Сингапуром, Сербией, Индией и Египтом.

«У нас есть фундамент - Договор о Союзе и план работ до 2025 года по всем направлениям, но мы находимся в постоянном развитии существующей модели ЕАЭС, совершенствуем формы и механизмы эффективного согласования интересов наших стран, остаемся самокритичными и намерены повышать внутреннюю эффективность Комиссии, - сказал Тигран Саркисян. - Искреннее считаю, что с каждым годом ЕЭК накапливает интеграционную мудрость, уникальные компетенции и готова принять на себя больше ответственности».​