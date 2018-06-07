Диалог бизнеса и властей в РК налаживается

Пять лет назад просто стоял вопрос, чтобы предприятия, рабочие места сохранить, а сегодня у бизнеса появился аппетит к расширенному воспроизводству.

Фото : Pervo.ru

На встрече в Мажилисе Парламента РК, посвященной пятилетним итогам деятельности национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» председатель президиума Нацпалаты Тимур Кулибаев отметил значительные сдвиги в диалоге бизнеса и власти, передает корреспондент Zakon.kz. «Ежедневная поддержка главы государства, мы чувствуем себя комфортно в диалоге с правительством, местными исполнительными органами. Потому что сегодня все госорганы развернуты для того, чтобы помогать бизнесу. Конечно, мы в начале пути, еще много предстоит сделать, но самое главное - у нас произошло изменение отношения предпринимателей к властям», - сказал он. По его словам, люди «развернулись, поверили». «Сейчас государство оказывает меры поддержки, занимается вопросами административной поддержки, по земельным вопросам, архитектуры, строительства - все сейчас разворачивают в помощь бизнесу. Конечно, в этом процессе у нас еще много кочек, об которые мы спотыкаемся, но вектор движения задан», - подчеркнул глава Нацпалаты. Как отметил Т. Кулибаев, раньше предпринимателей заботило, как бы выжить, а сегодня уже думают, как расширяться. «Я езжу каждый год, объезжаю каждый регион, я хочу сказать, что у предпринимателей поменялось отношение. От нулевой точки, когда предприниматель раньше избегал общения с властями, не хотел общаться, всячески избегал любых контактов с правоохранительными органами, акиматовскими работниками, работниками министерств, потому что ничего хорошего от властей не ждали. Сегодня эта ситуация поменялась. Это наше самое большое достижение. Пять лет назад люди просто выживали, просто стоял вопрос, чтобы предприятия, рабочие места сохранить, сегодня у бизнеса появился аппетит к расширенному воспроизводству», - сказал он. Ксения Давыдова, Астана

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