Предпринимательница из Бишкека: Последнее слово будет за Кыргызстаном

Моя окончательная цель - весь мир перенести в Кыргызстан.

Предпринимательница Гульзат Мамытбек рассказала, как она видит будущее Кыргызстана (и свое тоже). Видео с ее участием опубликовано на странице @kloop.kg в facebook.

В своей речи бизнес-вумен озвучила свои грандиозные цели. "Моя окончательная цель - весь мир перенести в Кыргызстан", - отметила она.

"Все будет диктовать Кыргызстан. Последнее слово в технологии будет за кыргызами. Последнее слово в медицине будет за кыргызами. Последнее слово в искусстве будет за кыргызами. Последнее слово в моде будет за кыргызами. Мы свой Голливуд построим на берегу Иссык-Куля, на южной стороне. Это будет центр знаменитостей. Там будут сниматься лучшие фильма мира", - пояснила Гульзат Мамытбек.

Кроме того, по ее словам, она легко может стать президентом. "Я могу зайти в сердце любого человека. И он проголосует за меня. Но я вижу себя культурным деятелем. Круче, чем Майкл Джексон. Он пел на уровне страха, горя, гнева. Но я буду петь и танцевать на уровне энтузиазма! Я смогу! Ты сможешь! Давай вместе поднимем Кыргызстан", - рассказала энергичная Гульзат.

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