Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 333,20, RUBKZT_TOD = 5,4005, USDKZT_0_001 - +11,0000 %/+6,1806 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,9248 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами RUBKZT_SPT и RUBKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 11 и 12 июня в Российской Федерации (День России). В торгах приняли участие 22 банка.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,20 тенге за доллар США при объеме торгов 200 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4005 тенге за рубль при объеме торгов 61 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,08 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов - 219 900 тыс. USD (+118 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4005 тенге за рубль (+0,0466 тенге), суммарный объем торгов

- 61 000 тыс. рублей (+14 200 тыс. рублей).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +11,0000 % годовых, предложение - +6,1806 % годовых;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,9248 % годовых при объеме торгов 198 800 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по RUBKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.