В Астане разъяснены требования к контрольным приборам учета для реализаторов нефтепродуктов

6 июня 2018 года Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане разъяснил требования к контрольным приборам учета для реализаторов нефтепродуктов.

Целью мероприятия является разъяснение некоторых норм законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения единства измерений, а именно какие требования предъявляются к контрольным приборам учета нефтепродуктов.

В ходе совещания отмечено, что к контрольным приборам учета, измеряющим количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, относятся средства измерения, обеспечивающие измерение и (или) расчет массы нефтепродуктов в соответствии с методиками выполнения измерений, допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Так, к применению допускаются контрольные приборы учета, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Кроме того, контрольные приборы учета дает возможность на приеме (сливе) и наливе нефтепродуктов, определять массу поступивших, реализованных и отгруженных нефтепродуктов, определять уровень, плотность и (или) расчет массы нефтепродуктов, находящихся в резервуаре на хранении, остатков.

Измерение резервуарных запасов, находящихся на хранении в резервуарном парке (резервуарах), могут, осуществляется посредством контрольных приборов учета различных типов для удаленного контроля взливов нефтепродуктов в мерах вместимости и мерах полной вместимости, устанавливаемых на товарных резервуарах.

Также добавим, что данные требования и нововведения изложены в приказе Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Таким образом, вышеуказанные контрольные приборы учета должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и до 1 января 2018 года оптовые поставщики нефтепродуктов, импортеры, поставщики нефти должны установить их на своих нефтебазах.

По итогам состоялся открытый диалог и продуктивный обмен мнениями, реализаторы нефтепродуктов имели возможность задать интересующиеся вопросы и получили необходимые рекомендации в работе.