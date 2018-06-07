В соответствии с пунктом 5 статьи 148 и пунктом 10 статьи 155 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены:

1) Правила гигиенического обучения лиц декретированной группы населения согласно приложению 1 к приказу;

2) Программы гигиенического обучения лиц декретированной группы населения согласно приложению 2 к приказу.

Декретированные лица подлежат первичному гигиеническому обучению при поступлении на работу и в дальнейшем с периодичностью один раз в год.

Обучение по гигиеническому обучению декретированных лиц проводится с отрывом от производства.

Деятельность по гигиеническому обучению декретированных лиц осуществляется физическими лицами или представителями юридических лиц имеющими медицинское образование по специальностям «гигиена и эпидемиология».

Физические и юридические лица до начала деятельности по гигиеническому обучению в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10194) уведомляют территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Оплата за гигиеническое обучение осуществляется декретированными лицами самостоятельно, либо работодателем по соглашению сторон.

Гигиеническое обучение декретированных лиц проводится по программам гигиенического обучения декретированных групп населения утвержденных в соответствии с пунктом 5 статьи 148 Кодекса.

Программа гигиенического обучения включает в себя:

1) теоретическое обучение в количестве от 12 до 18 часов, в зависимости от профессии обучающихся;

2) экзамен в количестве 2 часов.

Программы обучения соответствуют профессиям декретированных лиц. Не допускается совмещение гигиенического обучения различных декретированных групп.

Учебные помещения для проведения гигиенического обучения размещаются в отдельных помещениях в составе многофункциональных зданий или зданий иного назначения.

После прохождения гигиенического обучения проводится экзамен в виде тестовых вопросов, утверждаемых физическими и юридическими лицами проводящими гигиеническое обучение.

Положительным считается результат тестирования при более 80% правильных ответов. Результаты экзамена вносятся в журнал учета декретированных лиц, прошедших гигиеническое обучение согласно приложения 1 к настоящим Правилам.

При положительном результате, в раздел 12 личной медицинской книжки, форма которой утверждена приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10638), вносится отметка в виде штампа для внесения результатов гигиенического обучения в личную медицинскую книжку, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

При получении неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца.

Физические или юридические лица по запросу территориальных подразделений ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения представляют информацию по гигиеническому обучению.

приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.