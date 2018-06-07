Доклад Министра юстиции РК по проекту Закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан»

(г. Астана, 16 мая 2018 года)

Уважаемый Нурлан Зайроллаевич!

Уважаемые депутаты!

Проект Закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан» разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 33 Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан».

Проектом Закона предлагается регламентировать правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета Безопасности.

Таким образом, Совет Безопасности предлагается определить координирующим конституционным органом.

В частности, проект Закона состоит из 3 глав.

Глава первая законопроекта определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совета Безопасности.

К задачам Совбеза относятся:

- рассмотрение основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, обороноспособности страны;

- координация деятельности государственных органов в этих направлениях.

Вместе с тем иные задачи в соответствии с законодательством и решениями Председателя Совета Безопасности.

Глава вторая законопроекта закрепляет состав Совета Безопасности, полномочия его Председателя и членов, а также регламентирует организацию деятельности Совбеза и его Аппарата.

Таким образом, предлагается закрепить следующие полномочия:

- осуществление руководства деятельностью Совета Безопасности;

- созыв заседаний и оперативных совещаний Совета;

- утверждение Положения о Совете Безопасности

- осуществление иных полномочий.

Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Совета Безопасности осуществляет Аппарат Совета Безопасности, который подчинен и подотчетен Председателю Совета Безопасности.

Глава третья законопроекта регламентирует вопросы финансирования деятельности Совета Безопасности и Аппарата Совбеза, а также порядок введения в действие Закона.

Расходы на содержание Совета Безопасности и Аппарата Совета Безопасности финансируются из республиканского бюджета.

Уважаемый Нурлан Зайроллаевич!

Уважаемые депутаты!

Принятие законопроекта позволит четко определить место и роль Совета Безопасности Республики Казахстан, как координирующего органа по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны.

Прошу поддержать.

Благодарю за внимание!