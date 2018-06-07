Минэнерго отчиталось о прошедшем отопительном сезоне

В текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 45 турбин.

Осенне-зимний период 2017-2018 гг. прошел стабильно. Потребители были обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики, передает Zakon.kz.

«Зимний максимум нагрузки был отмечен 28 января 2018 г. и составил 14 615 МВт, что на 4,5 % больше уровня прошлого года. В предстоящий осенне-зимний период прогнозируемый максимум нагрузки составит 14 800 МВт, что больше на 4 % уровня прошлого периода», - говорится в сообщении.

Как отмечается, намеченные на 2017 год ремонты основного оборудования энергопредприятий выполнены в полном объеме. По электрическим станциям отремонтировано 10 энергоблоков, 59 котлов и 39 турбин. Также выполнен ремонт 24,3 тыс. км линий электропередачи.

189 энергопредприятий получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 гг.

За прошедший отопительный период в энергосистеме республики крупных технологических нарушений не допущено, количество технологических нарушений по сравнению с прошлым периодом снижено на 12%.

Всего в отопительный период было отмечено 26 случаев полного снижения электрической генерации на электростанциях, что на 26% меньше уровня прошлого года

В прошедший осенне-зимний период было отмечено 65 случаев не соблюдения предприятиями теплоснабжения утвержденных местными исполнительными органами температурных графиков работы тепловых сетей, что в 5 раз меньше уровня прошлого года. В целом на энергоисточниках обеспечивался необходимый объем эксплуатационного запаса топлива.

По данным ведомства, на начало июня на топливных складах энергоисточников накоплено 2,9 млн тонн угля и 97 тыс. тонн мазута, что соответствует уровню прошлого года.

Ситуация в Единой электроэнергетической системе стабильная. На начало июня выработано 47,2 млрд кВтч, что на 8 % больше уровня прошлого года и потреблено 44,4 млрд. кВтч электроэнергии, что на 6 % больше уровня прошлого года.

«В целом подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду проходит в соответствии с утвержденными графиками. Министерством энергетики в соответствии с распоряжением Правительства организован мониторинг хода ремонтных работ на энергопредприятиях и два раза в месяц информация направляется в Правительство», - отметили в Минэнерго.

В соответствии с утвержденным системным оператором графиком ремонтов основного оборудования электрических станций Единой электроэнергетической системы в текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 45 турбин.

На первую декаду июня завершены работы на 2 энергоблоках, 11 котлах и 10 турбинах. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 4 энергоблоках, 21 котлах и 13 турбинах. В целом ремонтные работы ведутся согласно графика.

«Для подготовки электрических сетей Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. энергопредприятиями запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 23 795,2 км и 5 497 подстанции, РП, ТП, КТП-10/0,4кВ. На начало июня т.г. выполнен ремонт 5 315 км линий электропередачи, что составляет 20% к плану года и 1 104 подстанции, или 22% годового объема», - рассказали в министерстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!