Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях страны

Вероятность составляет от 80 до 100%.

По данным синоптиков "Казгидромет", в нескольких областях Казахстана ожидается штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, в Акмолинской области с 7 по 8 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Местами ожидается гроза, днем местами шквал, пыльная буря, возможен град.

В Астане днем 8 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Утром и днем ожидается гроза, шквал, пыльная буря, возможен град.

Кроме того, 8 июня в Костанайской области местами ожидается гроза, ветер западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. В Кызылординской области местами с 7 по 9 июня ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный 15-20 м/с. 9 июня пыльная буря, возможен град, ночью ветер с порывами до 23-28 м/с.

"В Южно-Казахстанской области утром и днем 8 июня местами по Южно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. В течение суток местами юго-западный, северо-западный ветер усилится с пыльной бурей до 15-20, днем порывы до 25 м/с. В Шымкенте днем 8 июня ожидаются гроза, усиление юго-западного, северо-западного ветра 15-20 м/с.", - говорится в сообщении.

9 июня на реках Алматинской и Жамбылской областей, а также в Алматы; 10 июня в горных районах Алматинской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается увеличение водности и формирование паводков.

С прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.

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