Тенге упал до 5-месячного минимума

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,08 тенге за доллар .

Фото : krisha.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара США составил 333,20 тенге за доллар при объеме торгов 200 млн долларов. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,08 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов – 219,9 млн долларов (+118 100 тыс. USD). Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4005 тенге за рубль при объеме торгов 61 млн рублей. Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4005 тенге за рубль (+0,0466 тенге), суммарный объем торгов – 61 млн рублей (+14 200 тыс. рублей). В обменниках курс доллара - 333,5-334,7, евро - 394-396,5, рос.рубля - 5,39-5,43 тенге. В торгах приняли участие 22 банка.

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