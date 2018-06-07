В Атырауской области строится рекордное количество жилых домов

Жилые дома возводятся в рамках программы «Нұрлы Жол», квартиры в данных домах будут реализовываться по кредитным программам «Нұрлы Жол» и «7-20-25».

В 2018 году в регионе возводится 44 многоэтажных жилых дома, что является самым большим показателем по строительству жилья за годы независимости Казахстана передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Жилые дома возводятся в рамках программы «Нұрлы Жол», квартиры в данных домах будут реализовываться по кредитным программам «Нұрлы Жол» и «7-20-25».

Всего в 2018 году в регионе начато строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартиры, 34 дома сдадут в эксплуатацию в этом году. В областном центре идет строительство 39 жилых домов, остальные – в районах.

- Помимо кредитного жилья там также будет и социальное жилье для 13-ти категорий очередников, - рассказал заместитель акима г. Атырау Нурлан Таубаев. – Стоит отметить, что это рекордный показатель строительства жилья, самый большой объем в регионе за годы независимости. Мы прогнозируем, что ввод такого количества квартир окажет позитивное влияние на снижение цен на рынке недвижимости.

Как отметил Нурлан Таубаев ввод такого количества жилья стал возможен благодаря повышенному интересу со стороны частных застройщиков.

- Предпринимателей в первую очередь привлекает благоприятный инвестиционный климат региона, комфортные условия для ведения бизнеса, - рассказал Таубаев. – По поручению главы региона мы индивидуально работаем с каждым застройщиком, оказывая все возможные меры государственной поддержки. Это в свою очередь дает свои плоды в виде увеличения количества возводимого жилья.

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