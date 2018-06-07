Жансеит Туймебаев: На молодежь возлагается большая ответственность

Национальный проект направлен на всестороннюю и кардинальную модернизацию общественного сознания, и стал важным шагом на пути исторического развития страны.

Сегодня аким области Жансеит Туймебаев встретился со студентами Южно-Казахстанского государственного педагогического университета. В ходе встречи глава региона прочитал лекцию на тему «Рухани жаңғыру: жастар және тарихи тағылым». В мероприятии приняли участие около 400 человек, в числе которых молодые ученые и преподаватели вузов, студенческая молодежь и представители СМИ, передает Zakon.kz

На встрече, посвященной обсуждению программной статьи Главы государства «Рухани жаңғыру», аким области отметил, что национальный проект направлен на всестороннюю и кардинальную модернизацию общественного сознания, и стал важным шагом на пути исторического развития страны.

«В одном из своих выступлений Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал – «Наше восприятие истории должно быть цельным, позитивным и объединять общество, а не разделять». Глава государства уделяет особое внимание воспитанию казахстанской молодежи. Один из важнейших приоритетов программы «Рухани жангыру» - улучшение качества человеческого капитала. Прежде всего, каждый гражданин должен знать свой язык. Кроме того, в национальном самосознании программная статья наглядно демонстрирует начало двух вещей. Один из них – национальный код, без сохранения национального кода и национальной культуры не может быть модернизации. Чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться нации. В Послании Президента дан важный посыл, направленный на улучшение качества человеческого капитала, на формирование человека, способного конкурировать в условиях глобального и динамично меняющегося мира», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе встречи главе региона ответил на вопросы студентов. В частности, были затронуты такие актуальные темы, ка Цифровой Казахстан, переход на Латинский алфавит. Также, глава региона рассказал об успехах казахстанской дипломатии, подчеркнув важность Национальной программы.

В завершении встречи ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического университета Оналбай Аяшев присвоил акиму области звание почетного профессора университета и надел на плечи специальную мантию.

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