Акиматы Астаны и областей досрочно погасили облигации на 7,9 млрд тенге

Согласно программе жилищного строительства «Нұрлы жер» для получения очередного транша акиматы должны провести частичное или полное досрочное погашение ранее эмитированных облигаций.

Сегодня, акиматы городов Астана, Алматы и Костанай досрочно погасили долговые облигации на общую сумму 7,9 млрд тенге, чтобы получить очередной облигационный заем на строительство жилья передает zakon.kz.

«Уже завтра, 8 июня, местные исполнительные органы Астаны и Алматы планируют вновь разместить облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на 5,5 млрд тенге. Приобретая государственные ценные бумаги, «Байтерек девелопмент» повторно направит финансовые средства акиматам. В этом заключается револьверный принцип финансирования в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер»», - сообщил заместитель председателя правления АО «Байтерек девелопмент» Алтай Куздибаев.

На средства, привлеченные от продажи облигаций, местные исполнительные органы строят жилые дома, которые необходимо реализовать в течение двух лет, а деньги вернуть обратно.

«С января по май 2018 года АО «Байтерек девелопмент» выкупило облигации акиматов городов Астана, Алматы и областей на сумму 21,7 млрд тенге. Всего с 2016 года компанией приобретены государственные ценные бумаги на сумму 131,6 млрд тенге», - добавил А.Куздибаев.

Государственные ценные бумаги выпускаются местными исполнительными органами сроком на два года с правом досрочного погашения. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. тенге.

Согласно программе жилищного строительства «Нұрлы жер» для получения очередного транша акиматы должны провести частичное или полное досрочное погашение ранее эмитированных облигаций.

Как пояснили в компании, ранее в Правилах выпуска ценных бумаг отсутствовала норма о досрочном частичном и полном погашении облигаций для акиматов. В конце мая постановлением Правительства было утверждено дополнение в Правила выпуска ценных бумаг, которое позволяет акиматам городов Астана, Алматы и областей досрочно погашать облигационные обязательства.

АО «Байтерек девелопмент» — дочерняя организация Холдинга «Байтерек» — единый финансовый оператор по выкупу облигаций местных исполнительных органов в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Компания финансирует строительство кредитного и арендного жилья по Казахстану.

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