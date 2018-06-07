Назарбаев пригласил Си Цзиньпина в Казахстан

Также Президент Казахстана поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением 19-го съезда Компартии Китая.

За прошедшие 5 лет между РК и КНР подписаны 127 документов на общую сумму 67 млрд долларов. Об этом сегодня на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ».

«Наши двусторонние отношения вдохновляют всех на сотрудничество. Начиная с 2012 года, мы с вами встречаемся в 18-ый раз. Это говорит о высокой динамике встреч на высшем уровне, которые определяют и другие отношения. За это время мы подписали 127 двусторонних коммерческих документов на общую сумму 67 млрд долларов», - сказал Президент Казахстана.

Он дал высокую оценку личному вкладу Си Цзиньпина в развитие двусторонних отношений в духе дружбы, равноправия, взаимоуважения суверенитета и территориальной целостности.

Президент РК отметил статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана, а также открывающиеся перспективы в связи с подписанием соглашения между КНР и Евразийским экономическим союзом.

Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением 19-го съезда Компартии Китая и переизбранием на высший государственный пост на мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и пригласил совершить официальный визит в Казахстан в удобное для китайской стороны время.

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