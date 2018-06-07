Ну и цены: Путину показали мем про "Ладу - Калину" и бензин

Сегодня президент отвечает на вопросы россиян.

В ходе "Прямой линии" 7 июня российскому лидеру Владимиру Путину показали шуточный интернет-мем про "Ладу-Калину" и бензин, сообщает nation-news.ru.

"Давайте мы вам покажем шутку - это как если бы вы сегодня заправляли желтую "Ладу-Калину", на которой когда-то путешествовали. Эта шутка облетела весь интернет", - заявил ведущий. На экране оказалась картинка, на которой Владимир Путин заправляет автомобиль, смотрит на счетчик и как бы думает: "Ну и цены!".

«Лада Калина» уже снимается, появляются другие модели. Но эта была хорошая машина», - сказал президент, оценив шутку.

Владимир Путин сегодня отвечает на вопросы россиян в рамках "Прямой линии". До начала эфира поступило более 2 млн обращений. Колл-центры продолжат их принимать.

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