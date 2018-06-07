Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ну и цены: Путину показали мем про "Ладу - Калину" и бензин

Сегодня президент отвечает на вопросы россиян.

Фото : manager.bg7 июня 2018, 16:51

В ходе "Прямой линии" 7 июня российскому лидеру Владимиру Путину показали шуточный интернет-мем про "Ладу-Калину" и бензин, сообщает nation-news.ru.

"Давайте мы вам покажем шутку - это как если бы вы сегодня заправляли желтую "Ладу-Калину", на которой когда-то путешествовали. Эта шутка облетела весь интернет", - заявил ведущий. На экране оказалась картинка, на которой Владимир Путин заправляет автомобиль, смотрит на счетчик и как бы думает: "Ну и цены!".

«Лада Калина» уже снимается, появляются другие модели. Но эта была хорошая машина», - сказал президент, оценив шутку.

Владимир Путин сегодня отвечает на вопросы россиян в рамках "Прямой линии". До начала эфира поступило более 2 млн обращений. Колл-центры продолжат их принимать.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты