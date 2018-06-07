7 июня с 19:00 ч по 20:20 ч web-Портал КГД МФ РК будет временно недоступен

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Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 7 июня текущего года с 19:00 часов по 20:20 часов времени г. Астана в связи с проведением технических работ web-Портал КГД МФ РК будет временно недоступен.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК приносит извинения за причиненные неудобства.