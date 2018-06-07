ЮКО увеличит объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай

Глава региона ознакомил гостей с сельскохозяйственным потенциалом области, а также отметил, что регион имеет возможность экспортировать готовую продукцию.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией Китайской Народной Республики во главе с президентом компании «Сельскохозяйственное экономическое общество Шэньси» Фанг Ши Джингом. На встрече стороны обсудили вопросы экспорта в Китай сельскохозяйственной продукции, произведенной в регионе, и укрепление экономических связей между двумя странами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В ходе встречи глава региона ознакомил гостей с сельскохозяйственным потенциалом области, а также отметил, что регион имеет возможность экспортировать готовую продукцию.

«В республике 100% хлопкового волокна и хлопкового масла производят в нашей области. Область является крупным производителем овощей, фруктов, винограда, бахчевых культур, мяса, мяса птицы, рыбных изделий, молочных продуктов, а также поставляет их в другие регионы республики и экспортирует за рубеж. Инвестирование в различные отрасли экономики области очень выгодно, для этого со стороны государства созданы все необходимые условия», - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь, гости отметили что с каждым годом в Китае растет спрос на сельскохозяйственную продукцию. К примеру, только в одной провинции Шаньси в прошлом году было потреблено 7 млн. тонн сливочного масла, 8 млн. тонн говядины, 5 млн. тонн баранины. В связи с увеличением спроса в Китае данный показатель может увеличится до 10%. Более того, делегаты из Поднебесной отметили заинтересованность в дополнительных поставках муки, мяса и нефтепродуктов.

Выслушав предложения гостей, аким области поручил руководителям соответствующих сфер систематизировать работу, направленную на удовлетворение потребностей соседней страны.

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