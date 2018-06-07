Университет Шакарима бесплатно отправляет своих студентов в Южную Корею

Уникальные летние “каникулы” первый на Востоке университет, предоставил в рамках заключенного двустороннего меморандума между Университетом Шакарима и Университетом Кьюнгдонг.

Тридцать студентов Университета Шакарима города Семей бесплатно пройдут 3-х месячные курсы в Южной Корее в Университете Кёнгдонг в городе Сокчо передает zakon.kz.

Уникальные летние “каникулы” первый на Востоке университет, предоставил в рамках заключенного двустороннего меморандума между Университетом Шакарима и Университетом Кьюнгдонг. За три месяца казахстанские студенты обучатся таким предметам как: международный бизнес, компьютерная технология, корейский язык и культура. Кроме того, наши ребята смогут посетить и мегаполисный Сеул, который находится всего в двух часах езды от главного кампуса Университета Кёнгдонг. Поэтому студентов нашего ВУЗа ждут не только лекции и занятия, но и обширное культурно-массовое мероприятие, о котором сейчас мечтает любая молодежь. Ведь известно, что корейская культура во главе с К-Рор идолами, завоевали поклонников со всего мира.

Сегодня педагоги и наставники проводили своих студентов в дальнюю дорогу. Дружная атмосфера и теплые слова напутствия, еще больше растрогали уезжающих.

“Такая замечательная возможность посетить одну из прекрасных стран большое счастье для нас! Меня всегда привлекла Южная Корея и их культура и благодаря моему любому университету, я не только бесплатно там побываю, но и получу знания. Думаю, это будут самые лучшие летние каникулы!” – делится впечатлениями студентка Айдана Жумадилова.

В Корею выехали студенты, основная часть которых обучаются на международном факультете “SKACC”, основное условие было – владение английским языком и рекомендация от кафедры и деканата.

“Два лидера, профессор Джон Ли и ректор Университета Шакарима профессор Меир Ескендиров договорились о том, что КДУ бесплатно обучает наших студентов на летней программе и обеспечат их бесплатным проживанием в комфортабельном общежитии и транспортировкой от международного аэропорта Инчеон в Сеуле до кампуса KDU Global в городе Сокчо, расположенном в живописном курортном месте на берегу моря на северо-востоке Южной Кореи” – говорит декан международного факультета “SKACC" Найля Тулебаева.

Стоит также отметить, что заключенное сотрудничество между двумя ВУЗми позволит отправлять студентов Университета Шакарима не только в Южную Корею, на счету у которых ни один кампус расположенный в самых разных точках мира, но и в другие ВУЗы-партнёров, среди которых Европа и Азия.

Кроме того, этим летом Университет Шакарима также принимает 30 корейских студентов в сопровождении преподавателя КДУ. Они будут помогать своим ровесникам студентам-шакаримовцам учить корейский язык и корейские боевые искусства.

Вот такие новые формы обмена и мобильности появились в Университете Шакарима в рамках эффективно развивающихся на Международном факультете SKACC двудипломных программ BSC, BBA, BHM.

Если ты еще думаешь куда поступать и с какой профессией связать свою жизнь, то не стоит терять время! Университет Шакарима даст все для качественного образования, а также насыщенной, яркой и незабываемой студенческой жизни!

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