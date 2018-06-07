"Не знаю, как подхватил инфекцию". Заболевшие братья рассказали о менингите

Сейчас у них взяты контрольные анализы, по результатам которых будет принято решение о выписке.

Заболевшие менингококковой инфекцией братья рассказали о болезни, сообщает Zakon.kz.

Сералы и Бегалы Кудаш оказались в реанимационном отделении Городской клинической инфекционной больницы в середине мая. Тогда младшего брата - Бегалы - отпустили с занятий в Алматинском медицинском колледже с недомоганием.

"Во время занятий к обеду я отпросился у преподавателя и поехал из медколледжа домой. Думал, что обычная простуда с температурой. С вечера начала сильно болеть голова, к полуночи вызвали медиков. Меня доставили в "инфекционку", взяли анализы и положили в реанимацию", - рассказал он. Сералы не сказал точно, где и как "подцепил" инфекцию, так как все в его окружении были здоровы. Однако после госпитализации был проверен весь медколледж.

Его старший брат рассказал, что почувствовал недомогание спустя два дня. Так, он страдал от головокружения, боли в сердце, а на теле появилась сыпь. Он сразу же позвонил врачам, и его также забрали в отделение. По словам Бегалы, врачи больницы оказали всю необходимую помощь.

Братья пролежали в больнице около 20 дней и практически выздоровели. Сейчас у них взяты контрольные анализы, по результатам которых будет принято решение о выписке.

В управлении здравоохранения города в свою очередь сообщили, что за последние 3-4 дня идет спад выявляемости менингококковой инфекции среди обратившихся граждан. Однако обращаемость остается очень высокой.

"За 5-6 июня более 500 человек обратились в инфекционную больницу. На сегодня положительные результатов на 8 часов утра не выявлено. Последний пациент с подозрением на менингококковую инфекцию был 3 июня", - рассказала заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Тамара Утаганова.

Как отметил главврач Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин, такая же ситуация наблюдается и среди детей.

На брифинге он обратился к жителям города и порекомендовал не разводить панику.

"Каждый день более 500 детей обращается. Из них 15% госпитализируются с другими заболеваниями, такими как энтеровирусная инфекция, бронхит и пневмония, кишечные инфекции и другие, не имеющие отношения к менингококковой инфекции", - сказал он.

Сералин также подчеркнул, что на сегодняшний день имеется вся необходимая информация о симптомах менингококковой инфекции, а также о порядке действий.

По информации управления здравоохранения города, по состоянию на 7 июня в стационаре находятся девять больных с менингококковой инфекцией. Трое из них ждут результаты контрольных результатов. 12 человек с удовлетворительным состоянием выписано на сегодняшний день. В отделение реанимации за последние 5 дней пациентов с обращением на менингококковую инфекцию не обращалось.

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