В соответствии с пунктом 4 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила представления уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых годовых (на один финансовый год) и среднесрочных (на пять финансовых лет) программ закупа товаров, работ и услуг, а также информации о планируемом закупе возмездных услуг оператора.

Недропользователь ежегодно, не позднее 1 февраля планируемого для проведения закупок года либо не позднее шестидесяти календарных дней с даты регистрации лицензии на недропользование (контракта) на твердые полезные ископаемые, представляет уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых (далее - уполномоченный орган) годовую программу закупа товаров, работ и услуг по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, на предстоящий год путем размещения в государственной информационной системе «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» на сайте www.reestr.nadloc.kz (далее - ГИС «Реестр») в электронном виде в формате.xlsx и удостоверяет ее электронной цифровой подписью первого руководителя или уполномоченного им лица.

Недропользователь, при внесении изменений и (или) дополнений в годовую программу закупа товаров, работ и услуг в течение пяти рабочих дней представляет уполномоченному органу изменения и (или) дополнения согласно приложению 1 к настоящим Правилам путем размещения в ГИС «Реестр» в электронном виде в формате.xlsx и удостоверяет ее электронной цифровой подписью первого руководителя или уполномоченного им лица.

Недропользователь ежегодно, не позднее 1 февраля либо не позднее шестидесяти календарных дней с даты регистрации лицензии на недропользование (контракта) на твердые полезные ископаемые, представляет уполномоченному органу среднесрочную программу закупа товаров, работ и услуг по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, на предстоящие периоды путем размещения в ГИС «Реестр» в электронном виде в формате.xlsx и удостоверяет их электронной цифровой подписью первого руководителя или уполномоченного им лица.

Недропользователь, представляет уполномоченному органу информацию о планируемом закупе возмездных услуг оператора, в случае его привлечения в соответствии с главой 6 Кодекса по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, на предстоящий период в бумажном виде, которая подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

Приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 29 июня 2018 года.