В Астане презентовали туризм Борового

В рамках мероприятия представители области рассказали о возможностях и преимуществах отдыха в Боровом.

Сегодня на базе «Назарбаев Центр» состоялся воркшоп для казахстанских туроператоров по Щучинско-Боровской курортной зоне. Мероприятие было организовано Национальной компанией «Kazakh Tourism» совместно с Фондом Первого Президента РК – Елбасы в рамках развития внутреннего и въездного туризма в курорте Боровое, сообщаетZakon.kz со ссылкой на ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

В туристический кластер Бурабайского района входит 167 объектов, в том числе, 45 санаторно-курортных учреждений, 14 детских оздоровительных центров, 122 объекта, предоставляющих места для размещения туристов.

Ежегодно через Щучинско-Боровскую курортную зону проходит более 500 тысяч отдыхающих за летний сезон. При этом, по данным акимата, имеющаяся инфраструктура в ЩБКЗ позволяет принять в летний период свыше 1 млн. туристов при полной загрузке.

В рамках мероприятия представители области рассказали о возможностях и преимуществах отдыха в Боровом, о разработанных пакетных предложениях, путеводителях, о новых туристских маршрутах, включающих сакральные объекты Щучинско-Боровской курортной зоны, а также планируемых событийных мероприятиях региона.

Также проведены В2В встречи между отельерами и туроператорами, где обсужден формат сотрудничества и совместной деятельности, направленной на обеспечение круглогодичной загрузки отелей и санаториев.

Кроме того, Фондом Первого Президента РК – Елбасы представлен уникальный фотоальбом «A day in Burabay», посвященный национальному парку Бурабай.

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