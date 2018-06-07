В Карагандинскую область приедут знаменитые коллективы из Европы, Азии и Латинской Америки

Цель фестиваля – развитие туризма в Улытауском районе, а также продвижение фольклорного искусства.

В Карагандинской области 12-14 июля состоится І Международный фестиваль «Жезкиік». Он пройдёт в Жезказгане и сакральном месте Казахстана – Улытау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Карагандинской области.

Подробнее о программе предстоящего масштабного культурного форума рассказал руководитель Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

- І Международный фестиваль фольклорных коллективов «Жезкиік» организован по програме «Руханижаңғыру». Сегодня составлена концепция и программа фестиваля. 13 июля состоится сольный концерт этно-рок группы «Ұлытау», - сообщил Еркебулан Агимбаев. - В фестивале примут участие 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии, а также два коллектива из Казахстана: фольклорный ансамбль «Арқа сазы» (Караганда) и ансамбль кобызистов «Қобызсарыны» (Талдыкорган).

В местности Болатсай Улытауского района будет разбит этноаул. Здесь установят 18 юрт, сцену, игровые площадки, алтыбакан, торговые палатки, палатки для ремесленников, малые архитектурные формы.

В финале концерта первого дня фестиваля все участники и гости исполнят танец «Қаражорға».

Цель фестиваля – развитие туризма в Улытауском районе, а также продвижение фольклорного искусства. На его проведение из бюджета выделено 217 млн тенге. В рамках фестиваля также состоится форум туристических агентств.

14 июля фестиваль продолжится на набережной Кенгирского водохранилища в Жезказгане.

-В Жезказгане состоится парад участников фестиваля и вечер классической музыки. В нём примут участие 21 солист. Вечер классической музыки откроет наша знаменитая Бибигуль Тулегенова, - говорит спикер.

Зрителей порадуют своим творчеством знаменитые мастера классической музыки из разных стран: Шенол и Гюльчохра Талынлы (Турция), Анна Риан (Австрия), Марко Боэни (Италия), Асмик Леолян (Армения), Женисбек Пиязов (Узбекистан), Игорь Подгорну (Молдавия), ), Владимир Мороз (Россия), Ильхам Назаров (Азербайджан),Айман Мусаходжаева и Нуржамал Усенбаева (Казахстан) и др.

Фестиваль завершится гала-концертом фольклорной и классической музыки. В финале будет дан праздничный салют.

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