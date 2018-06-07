Путин: Третья мировая война стала бы концом нашей цивилизации
"Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок".
Фото : Парламентская газета7 июня 2018, 17:28
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о вероятности возникновения третьей мировой войны, заявил, что ее сдерживает и должно сдерживать понимание того, что она стала бы концом нашей цивилизации, передает РИА Новости.
Президент напомнил слова физика-теоретика Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок".
"Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене", — заявил Путин.
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