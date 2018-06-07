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В Актобе мужчина совершил самоподрыв

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото : zp-inform7 июня 2018, 17:29

В Актобе мужчина совершил самоподрыв, сообщает Zakon.kz.

"6 июня примерно в 12.20 часов в ЦОУ ДВД Актюбинской области поступило сообщение о пострадавшем человеке на территории одной из компании по проспекту 312 стрелковой дивизии", - говорится в сообщении ДВД Актюбинской области.

Установлено, что житель города Актобе совершил суицид. С телесными повреждениями его госпитализировали в медицинское учреждение, где спустя несколько часов он скончался.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По указанному факту начато досудебное производство по ст.105 ч.1 УК РК «доведение до самоубийства», назначены необходимые экспертизы.


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