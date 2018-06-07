В Карагандинской области приступили к строительству солнечной электростанции «Гульшат»

Это будет один из самых крупных объектов возобновляемых источников энергии - как в Карагандинской области, так и в Казахстане.

В Карагандинской области возле посёлка Гульшат, что в городе Балхаше, появится солнечная электростанция мощностью 40 МВт. Старт строительству был дан сегодня, 7 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УВП Карагандинской области.

Церемония запуска проекта прошла с участием заместителя акима Карагандинской области Анатолия Шкарупы, акима Балхаша Александра Аглиулина, представителей инвестора - испанской компании RisenEnergy.

Общий объём инвестиций составит более 46 млн долларов США. Инициатор проекта ТОО «КПМ-Дельта»осуществляет финансирование за счёт собственных средств и займа Европейского банка реконструкции и развития.

Основное оборудование поставляет RisenEnergy. Компания является одним из самых крупных производителей солнечных панелей в мире.

Подрядчиком по строительству выбрано ТОО Hi-TechQazaqstan.

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции «Гульшат» планируется в первом квартале 2019 года. Она сможет вырабатывать до 59 млн кВт/ч в год «чистой» электроэнергии. Это будет один из самых крупных объектов возобновляемых источников энергии - как в Карагандинской области, так и в Казахстане.

Реализация проекта позволит продолжить начатый курс по переходу Казахстана к «зелёной экономике» и выполнению задачи: к 2020 году повысить в стране долю возобновляемых источников энергии до 3%.

На строительстве солнечной электростанции будет задействовано более 300 рабочих. После запуска обслуживать её будут 10 специалистов.

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