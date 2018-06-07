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Посол Египта получил водительские права в Казахстане 

Он на себе оценил качество оказание госуслуг.

Фото : Facebook7 июня 2018, 17:48

Посол Египта Камел Ибрахим Хайсам Салах получил водительские права в Казахстане, Об этом в своем аккаунте в Facebook написал директор департамента по связям с общественностью в Государственная корпорация "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня посол Египта в Казахстане Камел Ибрахим Хайсам Салах пришел в столичный СпецЦОН, чтобы на себе оценить качество оказание госуслуг и заменить водительское удостоверение. Свое первое водительское удостоверение в Казахстане посол оформлял тогда, когда еще не было СпецЦОН и сегодня при замене был приятно удивлён сервисом и сроками оказания услуги. Не прошло и получаса, как египетский посол с улыбкой принимал новый документ из рук работников госкорпорации и благодарил за быстрое и вежливое обслуживание", - написал он.


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