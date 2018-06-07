Ежегодно этот праздник отмечают 10 июня.

В Алматы прошло торжественное празднование Дня профсоюзов, под девизом «Объединяя усилия - определяем будущее!», сообщает Zakon.kz.

Ежегодно этот праздник отмечают 10 июня, организуют концертные программы, акции, мастер-классы и форумы. В этом году в каждом из 8 районов Алматы провели крупномасштабные акции, направленные на развитие здорового образа жизни: мастер-класс по скандинавской ходьбе, турнир по боулингу и шахматам, а также концерты, форум и заседание.

В рамках празднования, в стенах Национальной библиотеки провели концертную программу, книжную выставку «История профсоюзного движения Казахстана» и демонстрацию видеоролика о профсоюзах Южной столицы.

Активных сотрудников профсоюзов Казахстана отметили дипломами и кубками. Провели флешмоб и пленарное заседание по самым актуальным темам.

«Наша основная задача это сделать профсоюзные организации сильными, эффективными, авторитетными, способными по-настоящему защищать права трудящихся. Основной упор делается на первичную организацию, как основу профсоюзов. В этот праздничный день искренне благодарю всех профсоюзных работников и активистов за самоотверженный труд. Желаю многотысячной армии членов профсоюзов единство профессиональных рядов, здоровья, счастья, оптимизма и новых высот в работе на благо человека труда», - сказала председатель территориального объединения, профсоюзный центр города Алматы федерации профсоюзов РК, д.ю.н, профессор Зауреш Умирбаева.

Всего в Алматы 687 профсоюзных организаций, в которые входят 200 тыс. человек. Во всем Казахстане в рядах профсоюзных организации состоят около 2 млн трудящихся.

«Наша основная задача защищать права работников, особенно в то время, когда растет социальная напряженность, безработица. Имеют место незаконные увольнения, невыплата заработной платы. Профсоюзы призваны решать все эти социальные вопросы, ставить перед работодателями основные задачи, которые стоят перед ними. Члены профсоюзных организаций пользуются льготами, активами, санаторно-курортным лечением и многими другими преимуществами», - отметила Умирбаева.

Праздник поддержали социальные партнеры: аппарат акима Алматы, палата предпринимателей «Атамекен», управление занятости и социальных программ, управление государственной инспекции по труду и миграции, партия «Нур Отан», молодежное крыло «Жас Отан».

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