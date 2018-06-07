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Утверждена Инструкция по составлению плана горных работ
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 3 статьи 216 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждена Инструкция по составлению плана горных работ.
Проектным документом для проведения операций по добыче твердых полезных ископаемых является план горных работ.
План горных работ разрабатывается и утверждается недропользователем.
В плане горных работ описываются виды, методы и способы работ по добыче твердых полезных ископаемых, примерные объемы и сроки проведения работ, а также используемые технологические решения.
Инструкция по составлению плана горных работ разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых.
Содержание плана горных работ определяется недропользователем самостоятельно с учетом требований экологической и промышленной безопасности.
План горных работ согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом в области промышленной безопасности.
Если проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых, предусмотренных в плане горных работ, предполагается в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов, план горных работ также согласовывается с региональными органами уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.
Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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