В соответствии с пунктом 3 статьи 216 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждена Инструкция по составлению плана горных работ.

Проектным документом для проведения операций по добыче твердых полезных ископаемых является план горных работ.

План горных работ разрабатывается и утверждается недропользователем.

В плане горных работ описываются виды, методы и способы работ по добыче твердых полезных ископаемых, примерные объемы и сроки проведения работ, а также используемые технологические решения.

Инструкция по составлению плана горных работ разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых.

Содержание плана горных работ определяется недропользователем самостоятельно с учетом требований экологической и промышленной безопасности.

План горных работ согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Если проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых, предусмотренных в плане горных работ, предполагается в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов, план горных работ также согласовывается с региональными органами уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.