8 июня 2018 года в Доме Дружбы г. Алматы состоится встреча в рамках проекта «Примирение: до суда, в суде»
8.06.2018 года в Доме Дружбы г.Алматы по инициативе Верховного Суда в рамках проекта «Примирение: до суда, в суде», при поддержке общественного фонда «Развитие социального предпринимательства «Бірлесе даму» состоится встреча с представителями интеллигенции под лейтмотивом снижение конфликтности в обществе.
7 июня 2018, 17:41
Источник, интернет-ресурс: Прочие
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