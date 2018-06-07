8 июня 2018 года в Доме Дружбы г. Алматы состоится встреча в рамках проекта «Примирение: до суда, в суде»

8.06.2018 года в Доме Дружбы г.Алматы по инициативе Верховного Суда в рамках проекта «Примирение: до суда, в суде», при поддержке общественного фонда «Развитие социального предпринимательства «Бірлесе даму» состоится встреча с представителями интеллигенции под лейтмотивом снижение конфликтности в обществе.