Премьер-министр обсудил вопросы либерализации экономики с Экспертным советом

Бакытжан Сагинтаев провел совещание.

Сегодня в Үкімет үйі с участием Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Экспертного совета по конкурентоспособности, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе заседания обсуждены вопросы либерализации экономики и совершенствования таможенного регулирования.

По повестке дня с докладом выступил Генеральный директор «Globalink Logistics Group» С. Хан.

В дискуссиях приняли участие Заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, министр национальной экономики Т. Сулейменов, первый вице-министр по инвестициям и развитию Р. Скляр, председатель Комитета государственных доходов А. Тенгебаев, Генеральный директор группы компаний «Сентрас» Е. Абдразаков, председатель совета директоров холдинга «BI Group» А. Рахимбаев и другие.

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