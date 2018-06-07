Путин рассказал почему некоторые страны видят в России угрозу

Мы должны защищать свои интересы в сфере экономики, и в сфере безопасности, делать это последовательно.

Президент Владимир Путин рассказал о причине, по которой ряд стран применяет меры по "сдерживанию" России, передает Sputnik.

"Это такой способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции. Бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер, как думают те, кто прибегает к таким средствам работы с Россией, потому что видят в России угрозу. Видят, что Россия становится для них конкурентом. Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие", — сказал Путин в ходе "прямой линии".

Президент РФ отметил, что в таком случае общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, как и для подавляющего большинства участников международного общения. По его словам, понимание этого "все-таки приходит" к партнерам России.

"Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов, в том числе в сфере экономики", — продолжил политик.

Также Путину задали вопрос о том, когда закончится "деградация отношений" России со странами Запада.

"Я не могу назвать конкретных сроков, но я могу сказать вам условия, при которых это может произойти. Для нас, для России, очевидно, что мы должны защищать свои интересы, делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать, но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. Это все закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации", — заключил он.

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