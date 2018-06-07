Ситуация с менингитом в Акмолинской области под контролем

В Акмолинской области обследовано 544 человека. Клинических проявлений ни у кого не было обнаружено

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Серик Омарханов, передает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций управления внутренней политики.

27 марта 2018 года, при поступлении в специализированное медицинское учреждение области, была обследована пациентка с Бурабайского района, г. Щучинск, у которой 01.06.2018 года с мазка с носоглотки обнаружен Nisseriameningitides (здоровое носительство).

01.06.2018 года врачом - инфекционистом назначено профилактическое лечение. Пациентка помещена в изолятор, проводится санация и лечение антибиотиками.

В Акмолинской области обследовано 544 человека, из них 251 пациентов, 293 персонала. В 298 анализов результаты отрицательные, 246 в работе. На момент обследования, клинических проявлений ни у кого не было обнаружено.

В целях профилактики по домашнему адресу в г. Щучинск были обследованы 5 человек, результаты отрицательные.

По Аккольскому району жителей с подозрением на менингококковую инфекцию нет.

Вместе с тем, 05.06.2018 года у жителя Шортандинского района 1994 г.р. в Городской инфекционной больнице г.Астаны, снято подозрение на менингококковую инфекцию и выставлен диагноз: «Энтеровирусная инфекция», получает лечение. С 7-ю контактными проведена профилактическая работа. Проведено лабораторное исследование, осмотр врача оториноларинголога, беседа о мерах профилактики менингококковой инфекции.

В области в круглосуточном режиме функционирует call-центр - 8(800) 080-64-81. По состоянию на 6-7 июня по вопросам профилактики, диагностики и лечения менингита поступило 55 вопросов, всем даны соответствующие разъяснения.

Информацию о менингококковой инфекции также можно получить при обращении в ДООЗ по следующим телефонам: 8-716-2-26-55-88, 8-776-168-27-68.

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